Vlak iz Zagreba jučer krenuo za Split, putnici nakon gotovo 22 sata putovanja stigli svojim kućama

Zbog velikih količina snijega željeznički promet se tijekom utorka odvijao s velikim poteškoćama.

Vlak koji je jučer u 13:49 krenuo iz Zagreba, a koji u normalnim okolnostima vozi osam sati, cijelu je noć proveo u Kninu jer su se stabla pod silinom snijega srušila po pruzi. Tek jutros nešto iza 8 sati ponovno je krenuo put Splita.

"U 8.21 pruga između kolodvora Kosovo i Knin otvorena je za promet, a putnici vlaka 523 koji su u kolodvoru Knin čekali na otvaranje pruge nastavili su putovanje prema Splitu", izvijestili su jutros na stranici HŽ-a.

Putnici su oko 11.30 sati napokon stigli u Split, a zatim u svoje tople domove. Ovo putovanje sigurno će im ostati u sjećanju.