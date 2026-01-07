Vlak iz Zagreba krenuo za Split jučer u 13:49, još je u Kninu. Putnici su gladni i žedni

Vlak koji je jučer u 13:49 krenuo iz Zagreba, koji u normalnim okolnostima vozi osam sati, jutros je još uvijek u Kninu, piše Index.

U Kninu stoji više od 12 sati, a putnici su očajni i žale se da su to vrijeme proveli bez hrane i pića. Sinoć u Kninu, budući da je bio praznik, sve je bilo zatvoreno pa nisu mogli ništa ni kupiti.

HŽPP je na svojim stranicama objavio kako se zbog velikih količina snijega željeznički promet odvija s velikim poteškoćama.

"Zbog drveća u profilu pruge pruga između kolodvora Kosovo i Knin je zatvorena za promet. Vlak 523 koji vozi na relaciji Zagreb – Split zaustavljen je u kolodvoru Knin, a vlak 1820 na relaciji Split – Zagreb zaustavljen je u kolodvoru Perković. Dežurne ekipe su na terenu. Dio vlakova se otkazuje, putnicima se ispričavamo i molimo ih za razumijevanje", napisali su u priopćenju.