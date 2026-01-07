Putnici noć proveli u vlaku u Kninu, jutros su napokon krenuli prema Splitu

Zbog velikih količina snijega željeznički promet se odvija s velikim poteškoćama.

Zbog tehničkih poteškoća izostaju vlakovi 932 Bjelovar 8.52 - Zagreb GK 10.27 i 2311 Zagreb GK 10.54 - Bjelovar 12.39. Putnici će biti prevezeni prvim podesnim vlakom, izvijestio je HŽ.

U 8.21 pruga između kolodvora Kosovo i Knin otvorena je za promet, a putnici vlaka 523 koji su u kolodvoru Knin čekali na otvaranje pruge nastavili su putovanje prema Splitu. Naime, zbog stabala koja su pala po pruzi nisu mogli nastaviti dalje s putovanjem.

Vlak 1820 koji je iz Splita krenuo 6. siječnja u 21.03 zbog nemogućnosti daljnje vožnje zaustavljen je u kolodvoru Perković te je otkazan i vraćen u Split. Dežurne ekipe su na terenu.

Zbog snježnog nevremena i nemogućnosti prometovanja autobusa, vlak 520 Split 7.54 - Zagreb GK 16.04 se otkazuje.