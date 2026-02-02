Vlada preuzima organizaciju dočeka brončanih rukometaša

Kako doznaje Jutarnji list, Vlada Republike Hrvatske preuzela je potpunu organizaciju svečanog dočeka za rukometaše koji su osvojili brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Središnja proslava planirana je za danas u 18 sati.

Točna lokacija i detaljan protokol još se usuglašavaju s nadležnim službama, a više informacija objavit ćemo čim budu službeno potvrđene.

Podsjetimo, velika bura digla se nakon što je HRS potvrdio da službenog dočeka na Trgu bana Josipa Jelačića neće biti.

"Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, stožera i HRS-a, obavještavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti", objavio je HRS.