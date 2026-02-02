Kapetan reprezentacije: "Bila nam je velika želja da Thompson pjeva na dočeku"; Grahovac: "Jednostavno je pao dogovor..."

Hrvatski rukometaši vraćaju se u Hrvatsku, no prije polaska iz Danske obratili su se javnosti u zračnoj luci Billund.
Evo ih! Hrvatski rukometaši se javili iz zračne luke, ovo su upravo objavili
Izjave su dati kapetan hrvatske reprezentacije Ivan Martinović te predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac, a tema će biti konačna odluka vezana uz organizaciju dočeka hrvatskih rukometaša, javlja net.hr.
U nastavku donosimo što su poručili i kakva je završna odluka.
Tomislav Grahovac, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza, rekao je zašto nema dočeka.
„Želja igrača, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da pjeva Thompson. Upoznati smo od strane Grada da je na snazi odluka Skupštine kojom se zabranjuje da on pjeva u Zagrebu i, budući da preko te odluke ne možemo jer je ona na snazi, nije došlo do dogovora. Naša suglasnost bila je da Thompson pjeva, a to je bila i isključiva želja igrača“, rekao je Grahovac.
Nastavio je: "Jednostavno, dogovor igrača, stručnog stožera i Saveza bio je da se ne organizira nikakav doček".
Na pitanje novinarke RTL-a Danas Maje Oštro Flis je li odluka donesena teška srca, rekao je; "Naravno, smatram da su igrači to zaslužili, s obzirom na sve kroz što su prolazili – brojne ozljede, silan trud i napor. Svi koji su utakmicu gledali, bilo na ekranima ili uživo, vidjeli su da su dečki dali svoje zdravlje, zadnje atome snage, pokazali karakter i domoljublje te dali sve od sebe za osvajanje medalje."
Na pitanje jesu li igrači Thompson kontaktirali prije utakmice ili poslije, odgovorio je: "Tijekom cijelog prošlog Svjetskog prvenstva pjesme s domoljubnim motivima slušale su se u reprezentaciji. Uz te pjesme trenirali su se, uz njih su se pripremali, dizali nakon poraza i zato je bila jasna želja i volja igrača da tako bude i sada. Nažalost, do dogovora nije došlo."
Na pitanje zašto nije bila opcija organizirati doček s drugim izvođačima, odgovor je bio jasan: "Jednostavno je želja i volja bila da to bude Thompson."
Ivan Martinović, kapetan reprezentacije također je dao izjavu.
Na pitanje koliko su razočarani jer nema dočeka, rekao je: "U ime cijele ekipe želim reći da se ne želimo miješati u politiku. Mi smo sportaši, ostvarili smo prekrasan rezultat i naša velika želja bila je da nas ponovno dočekaju navijači u Zagrebu, da imamo doček, pogotovo s Thompsonom. To je bila naša velika želja i mislim da smo to svi zaslužili, s obzirom na to kako smo se borili cijelo prvenstvo. Njegove domoljubne pjesme pratile su nas u pripremama, prije svake utakmice, motivirale nas i bodrile. Nemam više što dodati."
Ponovio je: "Žao mi je što je to uopće tema i predmet rasprave. Mi smo rukometaši, sportaši, uopće ne gledamo politiku. Željeli smo uživati i feštati zajedno s Hrvatskom. Žao mi je što se uopće raspravlja o tome."