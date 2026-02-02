Kapetan reprezentacije: "Bila nam je velika želja da Thompson pjeva na dočeku"; Grahovac: "Jednostavno je pao dogovor..."

Hrvatski rukometaši vraćaju se u Hrvatsku, no prije polaska iz Danske obratili su se javnosti u zračnoj luci Billund.

Izjave su dati kapetan hrvatske reprezentacije Ivan Martinović te predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac, a tema će biti konačna odluka vezana uz organizaciju dočeka hrvatskih rukometaša, javlja net.hr.

U nastavku donosimo što su poručili i kakva je završna odluka.

Tomislav Grahovac, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza, rekao je zašto nema dočeka.

„Želja igrača, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da pjeva Thompson. Upoznati smo od strane Grada da je na snazi odluka Skupštine kojom se zabranjuje da on pjeva u Zagrebu i, budući da preko te odluke ne možemo jer je ona na snazi, nije došlo do dogovora. Naša suglasnost bila je da Thompson pjeva, a to je bila i isključiva želja igrača“, rekao je Grahovac.

Nastavio je: "Jednostavno, dogovor igrača, stručnog stožera i Saveza bio je da se ne organizira nikakav doček".

Na pitanje novinarke RTL-a Danas Maje Oštro Flis je li odluka donesena teška srca, rekao je; "Naravno, smatram da su igrači to zaslužili, s obzirom na sve kroz što su prolazili – brojne ozljede, silan trud i napor. Svi koji su utakmicu gledali, bilo na ekranima ili uživo, vidjeli su da su dečki dali svoje zdravlje, zadnje atome snage, pokazali karakter i domoljublje te dali sve od sebe za osvajanje medalje."

Na pitanje jesu li igrači Thompson kontaktirali prije utakmice ili poslije, odgovorio je: "Tijekom cijelog prošlog Svjetskog prvenstva pjesme s domoljubnim motivima slušale su se u reprezentaciji. Uz te pjesme trenirali su se, uz njih su se pripremali, dizali nakon poraza i zato je bila jasna želja i volja igrača da tako bude i sada. Nažalost, do dogovora nije došlo."

Na pitanje zašto nije bila opcija organizirati doček s drugim izvođačima, odgovor je bio jasan: "Jednostavno je želja i volja bila da to bude Thompson."

Ivan Martinović, kapetan reprezentacije također je dao izjavu.

Na pitanje koliko su razočarani jer nema dočeka, rekao je: "U ime cijele ekipe želim reći da se ne želimo miješati u politiku. Mi smo sportaši, ostvarili smo prekrasan rezultat i naša velika želja bila je da nas ponovno dočekaju navijači u Zagrebu, da imamo doček, pogotovo s Thompsonom. To je bila naša velika želja i mislim da smo to svi zaslužili, s obzirom na to kako smo se borili cijelo prvenstvo. Njegove domoljubne pjesme pratile su nas u pripremama, prije svake utakmice, motivirale nas i bodrile. Nemam više što dodati."

Ponovio je: "Žao mi je što je to uopće tema i predmet rasprave. Mi smo rukometaši, sportaši, uopće ne gledamo politiku. Željeli smo uživati i feštati zajedno s Hrvatskom. Žao mi je što se uopće raspravlja o tome."