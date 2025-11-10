Vijećnica zgrožena izjavama Kovačević: "Ona bi betonirala padine Mosora. Split ima 17 tisuća praznih stanova – kome trebaju novi POS-ovi?"

Rasprava o izgradnji novog gradskog kvarta POS Korešnica 2 ponovno je podignula tenzije u Splitu. Ovoga puta u središtu su se našle dvije predstavnice mjesnih odbora – Marina Kovačević, predsjednica Gradskog kotara Šine, i Tanja Soldić, dopredsjednica Mjesnog odbora Žrnovnica.

Dok Kovačević proziva gradsku vlast i gradonačelnika Tomislava Šutu zbog, kako tvrdi, ignoriranja potreba postojećih stanovnika u korist “socijalističke politike priuštivog stanovanja”, Soldić joj uzvraća optužbama za dezinformiranje i forsiranje betonizacije Žrnovnice.

Kovačević: “Zašto gradonačelnik skriva Korešnicu?”

Predsjednica kotara Šine poručila je da Grad pogrešno postavlja prioritete.

“Umjesto da na Mejašima, u Ulici 141. brigade, izgradi višeetažnu garažu, gradonačelnik Šuta ignorira potrebe obitelji koje tu već žive u ime čisto socijalističke politike priuštivog stanovanja koju mu nameće ministar Bačić. Hoće li premijer Plenković morati ponovno doći u Split i pokazati mu 15 hektara besplatnog zemljišta na Korešnici?”, izjavila je Kovačević.

Istaknula je da Korešnica ima sve preduvjete – pogled na more, uređenu infrastrukturu kroz Aglomeraciju i važeći urbanistički plan – te da se namjerno marginalizira u javnosti.

“Zašto se Šuta pravi da Korešnica ne postoji? Za koga Grad čuva to zemljište – za građane ili za one koji dolaze s torbama gotovine?”, pitala je Kovačević, dodavši da je upravo zato Mejašima uskraćena gradnja javne garaže.

Soldić: “Licemjerno je tražiti parkove, a zazivati betoniranje Žrnovnice”

Na ove izjave oštro je reagirala dopredsjednica Mjesnog odbora Žrnovnica Tanja Soldić, poručivši da Kovačević “nije informirana” i da širi netočne tvrdnje o stanju infrastrukture i planiranju POS-a.

“Grad je u javnom savjetovanju potvrdio da su okolne ceste neuvjetne i da se radi na izmjenama. Starčevićeva ulica jedva podnosi postojeći promet, a planirana izgradnja bi ga udvostručila. Nema ni glavne procjene utjecaja na zdravlje, ni plana za osnovnu školu”, navodi Soldić.

Dodala je kako su u studiji navedene kontradiktornosti u pogledu utjecaja na ekološku mrežu te da se planira betonirati područje koje je u požaru 2017. već izgubilo biljni pokrov.

“Licemjerstvo je tražiti uređenje parka na Krilavi, a zazivati betoniranje zelenila u Žrnovnici. Split ima 17 tisuća praznih stanova – kome trebaju novi POS-ovi?”, istaknula je.

Soldić podsjeća da su stanovnici Žrnovnice na građanskom zboru jasno rekli ‘ne’ projektu POS Korešnica te da je ta odluka službeno upućena Gradu.

“Ako gđa Kovačević želi skupljati političke poene, neka to radi na Šinama. Meni su Šine idealna lokacija – ali za reciklažno dvorište”, poručila je.

Rasprava koja ne jenjava

Sukob dviju kotarskih predstavnica samo je produbio podjele oko planiranja stanogradnje na istočnom dijelu Splita. Dok jedni pozivaju na iskorištavanje postojećeg gradskog zemljišta i razvoj priuštivog stanovanja, drugi upozoravaju na preopterećenost infrastrukture i gubitak zelenih površina.