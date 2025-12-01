VIDEO Zakuhalo se, opet oko partizana i ustaša, tko je zločinac, tko kriminalac, ni 'p' od proračuna!

Danas se u Splitu održava 4. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske

SDP neće podržati proračun, detaljnije je zatim govorila u ime kluba vijećnika Ružica Jakšić, koja smatra da će proračun biti uteg jer se, između ostalog, Županija zadužuje kreditom od 20 milijuna eura za Lećevicu....

U socijalu i zdravstvo ulažemo sve manje u projekcijama... - analizirala je Jakšić, dok se amandmani odnose za iznose od 150 tisuća eura za krizni centar za žene žrtve obiteljskog nasilja, subvencija stanovanja za žene i djecu iz nasilničkog okruženja, subvencioniranje studenata,...

Očekivano, Gorana Rosandić iz Centra također nije zadovoljna proračunom, uložiti će i oni nekoliko amandmana na potpuno financiranje hospicija Matošić u Splitu, sufinanciranje knjiga i za Splićane, te amandman za projekt Centra za sigurniji internet.

Bojan Ivošević je među prvima govorio kao vijećnik, a preuzeo je na neki način ulogu sinjskog 'bombardera' Mira Bulja, koji više nije i Županijskoj skupštini.

- Vidjet ćemo na proračunu, koji bi trebao biti generator razvoja županije, danas ćemo vidjeti tko će podržati političke skupine koja djeluje kako djeluje. Jer nema drugog racionalnog objašnjenja zašto isti župan mijenja ljude po političkim bojama u nadzornim odborima firmi... U Saboru se to zove kriminal pa te rošade gdje se trguje političkim utjecajem će vas tek dovesti na optuženičke klupe. Proračun u kojem se zadužuje, krcaju se troškovi i zaposlenici, svakakve se tu stavke provlače i ozbiljno curi značajan novac jer je netko nekoga povlačio za rukav... Nema novog staračkog doma desetljećima u Splitu, a iz Županije ni lipa za taj splitski dom nije otišla.

Što se tiče azila za životinje, završiti će se još jedan vaš mandat bez azila. Razumio bih da ste četiri ili osam na vlasti, ali bi ste 35 godina na vlasti, od samostalnosti Hrvatske ne možete prebaciti krivnju na neke druge jer ste samo vi na vlasti. Bilo vas briga za starije u Splitu i za životinje u Županiji, to je proračun županije! - uobičajeno je bio oštar Ivošević.

Naravno, bilo je tu još sitnih i manje sitnih podbadanja pa je naravno izazvalo i reakcije vlasti.

Posebno je zaboljelo Antu Sanadera što ih je Ivošević nazvao 'klikom' na vlasti. Pa je Sanader izvukao zaključak kako takvi i hrvatski narod smatraju hrvatskom klikom... Kamuflirao je jednom rečenicom Sanader političku demagogiju o frustriranim pojedincima koje narod nije izabrao i koji bi najradije rušili hrvatsku državu, rečenicom o tome kako podržava proračun.

Potom je odgovorio Ivošević s konstatacijom 'dabogda vi voljeli pet posto Hrvatsku kao ja, bila bi kao Švicarska'.

A onda je Sanader ponovno uzvratio s tim da 'znamo mi tko stoji iza vas, nismo baš pali s kruške'.

Pozvao je potom na držanje dnevnog reda Ante Renić, da se u točki dnevnog reda o proračunu ne bavi političkom demagogijom i ideološkim podjelama.

- Ja stojim ovdje i ponosno zastupam narod koji me izabrao. - uzvratio je Sanader.

- Vi ste histerični, kao pokvareno jaje, vi ste osuđena organizacija... - kazala je SDP-ova Jakšić, no nju je prekinuo predsjednik Županijske skupštine Mate Šimundić jer nije baš u redu tako govoriti...

- Samo ono što vi govorite, to se može prenositi. Da smo mi osuđeni, pa jest li vi odgovorni za Bleiburg, za zločine?! - nije se dao Sanader

Eto, zakuhalo se naravno oko partizana i ustaša (jedva ne i doslovno, zamalo figurativno), zadnjih pola sata nema ni 'p' od proračuna.

Za ne vjerovati, a taman se 'zakuhalo': predsjednik skupštine proglasio je pauzu.

Za ručkić i hlađenje, kako je kazao Šimundić.

Detalje 4. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske pratite na Dalmaciji Danas...