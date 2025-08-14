Close Menu

VIDEO Veliki požar na Braču, izazvao ga udar munje?

Naši čitatelji javljaju da gori područje kod lučice i da se požar brzo širi

U četvrtak navečer, oko 21:30, izbio je požar na otoku Braču, kod Milne.

Iako je ovo područje ranije bilo zahvaćeno neverinom, a prema podacima s mjerne postaje Milna, tamo su pale 4 litre kiše po metru kvadratnom, neslužbeno doznajemo da je udar munje u večernji satima izazvao požar.

Naši čitatelji javljaju da gori područje iznad grada i da se požar brzo širi. Gore makija i borova šuma.

Na požarište je upućeno nekoliko bračkih vatrogasnih društava.

