Izbio požar u skladištu građevinskog materijala u Turjacima, vatrogasci spriječili širenje vatre na cijeli objekt

Vatrogasni operativni centar Sinj zaprimio je u četvrtak navečer u 19:04 sati dojavu o požaru skladišta građevinskog materijala u Turjacima. Prema dostupnim informacijama, vatra je zahvatila dio skladišta u kojem se nalazilo više vrsta građevinskog materijala, a zbog potencijalne opasnosti od širenja požara na ostatak objekta situacija je u početku ocijenjena kao vrlo ozbiljna.

Na teren su odmah upućene postrojbe DVD-a Sinj i DVD-a Trilj, koje su na lokaciju stigle u roku od nekoliko minuta. Brzom i koordiniranom intervencijom vatrogasci su u 19:30 sati uspjeli staviti požar pod kontrolu, spriječivši njegovo širenje na cijelo skladište i okolne objekte. Time je materijalna šteta svedena na najmanju moguću mjeru, a zahvaljujući pravovremenoj reakciji nije bilo ozlijeđenih.

Ovo je samo jedna u nizu intervencija vatrogasaca na sinjskom i triljskom području proteklih dana. Podsjetimo, sinoć su vatrogasci DVD-a Trilj imali pune ruke posla, odrađujući čak tri odvojene intervencije u razdoblju od 16 do 20 sati. Gasili su požar napuštenog vinograda i trave u predjelu Stupi kod Strmendolca, intervenirali nakon udara groma u trafostanicu i požara trave u Košutama te pružili ispomoć kolegama s omiškog područja u gašenju požara otvorenog prostora u Srijanima. U tim je akcijama sudjelovalo ukupno deset vatrogasaca s četiri vozila, a njihova prisutnost na terenu bila je ključna za brzu sanaciju svake situacije i sprječavanje većih posljedica.

Vatrogasci upozoravaju građane da u ovakvim vremenskim uvjetima, kada su temperature visoke, a vegetacija suha, i najmanja nepažnja može dovesti do požara. Također podsjećaju da se u slučaju uočavanja vatre ili dima odmah obavijeste nadležne službe kako bi reakcija bila što brža i učinkovitija.