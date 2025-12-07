VIDEO Pogledajte sučeljavanje Jakše Balova (HDZ) i Bojana Ivoševića (Centar) u našem studiju

U studiju Dalmacije Danas u utorak u 19 sati sučeljavamo splitske gradske vijećnike Jakšu Balova iz HDZ-a i Bojana Ivoševića iz Centra. Tema je aktualna politička situacija u Splitu.

Podsjetimo, prošli tjedan krenula je nova rubrika iz studija redakcije Dalmacije Danas. Radi se o emisiji "Dalmacija Danas DUEL". U pet emisija koje se emitiraju uživo ugostit ćemo po dva gosta kojima ćemo suprotstaviti teme od interesa za grad Split.

Prvi gosti našeg studija bili su će Srđan Marinić, gradski vijećnik i predsjednik Društva Marjan te Ivan Peršić, tajnik Udruge "Vlasnici zemljišta na Marjanu".

Tema emisije bila je gradnja na Marjanu, a naši gosti prvi put su uživo sučeliti svoje stavove upravo u ovoj emisiji.

Posljednje tri emisije bit će emitirane 13.12., 16.12. i 20.12. Teme će biti obnova ili izgradnja novog Hajdukovog stadiona, budućnost hotela na Duilovu, turisti u stambenim zgradama.