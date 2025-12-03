VIDEO Žestoki okršaj prvom DD Duelu! Marinić: "Jeste li svjesni u koju ste poziciju doveli Šutu?"; Peršić: "Srušili smo vam nezakonitu odluku o prometovanju"

Prvo izdanje nove emisije “Dalmacija Danas DUEL” u našoj redakciji donijelo je dugo očekivano javno sučeljavanje Srđana Marinića, predsjednika Društva Marjan i gradskog vijećnika, te Ivana Peršića, predsjednika Udruge Vlasnici zemljišta na Marjanu. Tema je, očekivano, izazvala veliki interes: gradnja na Marjanu, pravni status Park-šume, poljoprivreda, kao i odnos grada prema vlasnicima i bespravnim objektima.

Emisija emitirana uživo 2. prosinca otvorila je prvi put prostor da dvojica najistaknutijih aktera ove višegodišnje rasprave na istom mjestu iznesu argumente, optužbe i različite vizije budućnosti južnih padina Marjana.

Cijelu emisiju možete pogledati ovdje:

Granica između zaštite prirode i privatnog vlasništva

Na pitanju gdje se nalazi razumna granica između zaštite Park-šume i prava vlasnika otvorenih površina, već u startu bilo je jasno da se gosti razilaze.



Ivan Peršić poručio je da bez osnovne infrastrukture nema ni održive tradicionalne poljoprivrede: “Nama je za poljoprivredu potrebna voda i pristupni puti. Cijela južna strana nema ni protupožarne pute. Ako se odrede jasna pravila, neće ni biti bespravne gradnje. Splićani bi na Marjanu mogli proizvoditi hranu za Splićane.” Naglasio je da je privatno vlasništvo ustavna kategorija.

Srđan Marinić je poručio da je zaštita prioritet: “Nitko nema ništa protiv poljoprivrednih površina koje se zakonito koriste. Ali najprije treba ukloniti svih 150 bespravnih objekata i vratiti Marjan u prvobitno, zakonito stanje.”

Razmjeri bespravne gradnje i sporovi s Gradom Splitom

Pitanje bespravne gradnje izazvalo je najviše napetosti.

Marinić je upozorio da je pritisak na Marjan nikad veći, a da se gradonačelnik Tomislav Šuta našao u nezavidnoj poziciji: “Više od 40 odvjetničkih ureda osporava akte Grada Splita – rješenja o uklanjanju i prostorno-plansku dokumentaciju. Pokrenuto je oko 120 postupaka legalizacije, gotovo svi odbijeni.”

Peršić mu je uzvratio da je korištenje odvjetnika pravo svakog građanina: “Sve je u skladu sa zakonom. Mi nemamo 40 odvjetnika – imamo dvojicu. Svaka pravna država dopušta da se branimo. A činjenica je da u četiri godine ništa što ste pokušali donijeti na Marjanu nije prošlo.”

Pravni status Park-šume i smjer budućih odluka

Marinić je naveo da sadašnji status Park-šume nije sporan te da je sve jasno definirano zakonima i planovima, ali da se očit problem nalazi u nepoštivanju tih propisa.

Peršić smatra da se situacija mora modernizirati: “Očekujemo od gradonačelnika dijalog i donošenje modernih akata. Potrebno je proglasiti tradicijsku poljoprivredu i omogućiti korištenje nerazvrstanih cesta.”

Poljoprivreda: tradicija ili paravan?

Na pitanje može li se poljoprivreda koristiti kao paravan za urbanizaciju, ponovno je došlo do oštrog sraza.

Peršić tvrdi da se bez infrastrukture – vode i pristupa – vlasnici ne mogu baviti niti osnovnom obradom, što dovodi do zapuštanja i zarastanja terena.



Marinić je podsjetio da su poljoprivredne zone ukinute odlukom države: “U cijelom obuhvatu GUP-a nema zemljišta poljoprivredne namjene. Nitko ne brani zakonitu poljoprivredu, ali dok postoji 150 bespravnih objekata, ne možemo razgovarati o širenju bilo čega.”

Očekivanja od gradonačelnika i politički trenutak

Peršić očekuje stabilan dijalog s novom vlasti: “Nadamo se da će gradonačelnik dopustiti korištenje nerazvrstanih cesta, donijeti stručne podloge i jasno urediti odnose.”



Marinić je pak upozorio da aktualna situacija stvara velike opterećaje gradskoj upravi: “Osporavanjem akata idete direktno protiv Grada Splita i dovodite gradonačelnika u vrlo neugodnu poziciju.”