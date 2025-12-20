VIDEO Peco: "Ma, koristim ih i po kiši": Vaso: "S njima možete i na Advent"

Još je 2019. godine, riječima tadašnjeg splitskog gradonačelnika, Split postao “najbiciklističkiji grad”. U prvih godinu dana korištenja javnih bicikala Splićani su na njima prešli gotovo osam krugova oko zemaljske kugle i proveli na njima oko 22 tisuće sati, kako su 2020. godine izvijestili iz Split Parkinga.

Pa vi računajte koliko je to manje sati traženja parkinga, koliko manje tona ispušnih plinova, koliko manje kubika potrošenog goriva…

Bilo je tako još uoči pandemije, a danas, pet godina kasnije, splitske ulice broje gotovo 700 javnih bicikala, s postajama na sedamdesetak lokacija diljem grada.

Ovaj ekološki i ekonomski prihvatljiv način prijevoza koriste sve generacije, i to “i po kiši, i po suncu”, kako su se uvjerili novinari Dalmacije Danas.

Među ispitanicima su bila i neka poznata imena poput Marka Pecotića Pece ili Danijela Nikolle - Vase.