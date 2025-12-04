"Pukla mi je guma": Ovo su ljudi koji uspješno održavaju preko tisuću javnih splitskih bicikli na 69 postaja

Dok broj korisnika javnih bicikala u Splitu iz dana u dan raste, rijetki razmišljaju o tome tko zapravo stoji iza održavanja sustava koji omogućuje da sve te bicikle svakodnevno čekaju spremne na postajama.

O radu servisnog tima i izazovima na terenu za Dalmaciju Danas govori Irena Lažeta, voditeljica Odjela sustava javnih bicikala tvrtke Split Parking.

Kako izgleda jedan dan servisnog tima

"Split Parking zapošljava četiri servisera bicikala koji svakodnevno brinu o ispravnosti sustava", objašnjava Lažeta.

"Njihov posao uključuje provjeru bicikala na postajama, otklanjanje manjih kvarova na terenu, prijevoz bicikala u servis na veće popravke te redistribuciju bicikala po gradu", kaže.

Veće popravke, dodaje, obavlja vanjski suradnik odabran putem javne nabave.

Radni dan servisera počinje s prijavama koje stižu putem aplikacije. Korisnici mogu prijaviti da je bicikl oštećen ili neispravan.

"Ponekad serviseri sami zateknu oštećen bicikl tijekom obilaska," kaže Lažeta. "Ako je riječ o manjem kvaru, poput podešavanja mjenjača, učvršćivanja nogare ili napuhavanja gume, poprave ga odmah. No, ako se radi o većem kvaru, bicikl se prevozi u skladište, evidentira po datumu i vrsti kvara te čeka popravak."

Zanimljivo, jedna od najzahtjevnijih intervencija je zamjena baterije e-bicikla, što može trajati i do tri sata.

"Potrebno je skinuti volan, vilicu, sajle i kablove, odspojiti motor, a zatim postaviti novu bateriju i sve ponovno spojiti. Srećom, to nije čest slučaj – u prosjeku se mijenjaju dvije baterije mjesečno," otkriva Lažeta.

Kad korisnik prijavi kvar, reakcija je brza

Stanje svakog bicikla prati se putem interne aplikacije u kojoj serviseri vide posljednje provjere i eventualne prijave problema.

"Jedan bicikl može biti pregledan i dva puta dnevno, ako je prijavljen kvar – najčešće kod e-bicikala," kaže Lažeta. "Redovni pregledi klasičnih bicikala provode se svakih tjedan do deset dana."

Kada korisnik putem aplikacije prijavi kvar, sustav automatski deaktivira bicikl.

"Najčešće se radi o probušenoj gumi. Bicikl tada čeka servisera koji u pravilu izlazi na teren isti dan," objašnjava Lažeta.

"Ako je guma samo ispuhana, popravi se odmah i bicikl se vraća u promet. Ako je potrebno mijenjati gumu, bicikl ide u skladište. Naši vanjski serviseri imaju rok od deset dana za popravak, no u praksi većina bicikala ponovno bude dostupna unutar jednog dana", dodaje.

Najtraženije postaje su Riva, Pazar i Zvončac

Najviše najmova ostvaruje se upravo na središnjim lokacijama.

"Riva, Pazar i Zvončac su postaje s najvećom potražnjom. Na Rivi, primjerice, broj raspoloživih bicikala može pasti s 25 na svega 2 u samo sat vremena," kaže Lažeta.

Zato serviseri osim popravaka brinu i o redistribuciji bicikala između frekventnih i mirnijih postaja.

"Treba osigurati da bicikli budu dostupni svima. Naš tim sada ne pokriva samo 69 postaja u Splitu, već i one u sklopu Urbane aglomeracije Split – u Solinu, Kaštelima, Podstrani…", dodaje.

Najveći izazovi: neistinite prijave i punjenje e-bicikala

Iako su tehnički poslovi zahtjevni, serviserima često najviše vremena oduzmu – lažne prijave kvarova.

"Nažalost, svaku moramo provjeriti kako bi bicikl mogao biti vraćen u promet. Uz to, velik izazov predstavlja punjenje e-bicikala – korisnici ih često ne parkiraju u stalke za punjenje", objašnjava Lažeta.

"Dogodi se da na postaji ima više e-bicikala koji trebaju punjenje nego što ima e-stalaka, pa ih naši djelatnici moraju prevoziti na druge lokacije", dodaje.

Iako je korisnicima korištenje jednostavno – skidanje aplikacije, skeniranje i onda vožnja – iza svakog dostupnog bicikla stoji tim koji svakodnevno obilazi desetke postaja, rješava kvarove, puni baterije i premješta bicikle kako bi Split nastavio „voziti na dva kotača“.

"Naš tim radi tiho, ali zahvaljujući njima sustav funkcionira besprijekorno", zaključuje Irena Lažeta. "Svaki bicikl na postaji rezultat je njihove brige, a svaka vožnja dokaz da Split diše održivije."