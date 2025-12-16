"Di ću parkirat?" - ovo pitanje ne postavljaju oni koji koriste splitske javne bicikle

Ako se zadnjih godina češće pitaš “di ću parkirat?”, odgovor je sve češće – ne moraš se više mislit! Sve više Splićana, pogotovo mlađih, jednostavno skoči na javni bicikl i krene dalje bez stresa. Na faks, u školu, na posao, na kavu, na piće s ekipom ili samo do centra – dva kotača rješavaju sve.

Javni bicikli u Splitu postali su prava svakodnevica. Uzmeš mobitel, otključaš bicikl i za par minuta si već na putu. Nema traženja parkinga, nema nervoze u gužvi, nema čekanja u koloni. Upravo zato ih sve više ljudi koristi za kratke gradske relacije, pogotovo u centru grada gdje su gužve postale – standard.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Split ima idealne uvjete za ovakav način kretanja – blaga klima, kratke udaljenosti i sve više postaja po gradu. Nije rijetkost vidjeti učenike kako na biciklu idu u školu, studente na putu prema fakultetu, ljude koji se tako zapute na posao, ali i one koji navečer bez razmišljanja uzmu bicikl i odu na piće. Brzo, jednostavno i bez komplikacija.

Osim što štedi vrijeme i novac, javni bicikl pomaže i rasterećenju prometa. Svaki bicikl više znači jedan automobil manje u centru, manje nervoze, manje buke i manje zagađenja. A realno – kad možeš doći do Rive ili Poljuda bez stajanja na semaforima, zašto ne?

Brojke to i potvrđuju – milijuni kilometara već su odvoženi po gradu, a interes iz godine u godinu raste. Sve više ljudi shvaća da auto nije rješenje za sve, pogotovo kad se grad doslovno guši u prometu.

Split se tako polako, ali sigurno navikava na đir na dva kotača. I čini se da će javni bicikli još dugo ostati najjednostavniji odgovor na pitanje – kako ću danas kroz grad?