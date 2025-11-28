Zašto se sve više Splićana odlučuje na sustav javnih bicikala? Split Parking otkriva: "Naši bicikli prešli 7 milijuna kilometara"

Sustav javnih bicikala u Splitu postao je sastavni dio svakodnevnog života brojnih građana, koji sve češće biraju ovaj oblik održive mobilnosti kao jednostavan, brz i ekološki prihvatljiv način prijevoza.

O aktualnom stanju i budućim planovima Dalmacija Danas razgovarala je s Irenom Lažetom, voditeljicom Odjela sustava javnih bicikala tvrtke Split Parking.

Gotovo 70 postaja diljem grada

Od puštanja sustava u promet, 11. srpnja 2019., do kraja listopada 2025. godine, više od 122.000 korisnika registriralo se u splitskom sustavu javnih bicikala. Interes ne prestaje rasti, a to potvrđuju i brojke.

"Godinu 2024. završili smo s 288.282 najma, dok je do 31. listopada ove godine već ostvareno 301.294 najma", otkriva Lažeta. "Povoljna klima i male udaljenosti među postajama čine javne bicikle privlačnim tijekom cijele godine."

Trenutno splitski sustav javnih bicikala broji 69 postaja raspoređenih diljem grada.

"Mogućnost postavljanja novih postaja uvijek je otvorena", ističe Lažeta, "no pri tome treba uzeti u obzir da je teren u gradskom vlasništvu, da se može spojiti na struju i optiku, da je omogućen pristup servisnom vozilu, da je lokacija frekventna te povezana s nekim društvenim sadržajem, a i da u blizini već ne postoji postaja."

Za korištenje javnih bicikala potrebno je samo skinuti Nextbike aplikaciju, registrirati se, aktivirati račun uplatom od 10 eura – koji ostaju na raspolaganju za buduće najmove – te skeniranjem bicikla započeti vožnju.

"Sustav je izrazito user friendly," kaže Lažeta. "Za završetak vožnje bicikl se parkira u stalak radi punjenja, uz obavezno spuštanje brave. Iako je moguće unajmiti bicikl i putem terminala na postaji ili pozivom korisničkom centru, više od 99% od ukupno 1.578.328 najmova ostvareno je putem mobilne aplikacije."

Korisnici zadovoljni, žele više e-bicikala

"Iako sustav postoji već šest godina, interes korisnika ne slabi," ističe Lažeta. "Najviše hvale jednostavnost i pristupačnost sustava, no ponekad nam jave da bi voljeli vidjeti više e-bicikala na postajama."

Do sada su korisnici odvozili više od 1,57 milijuna najmova, odnosno 7,1 milijun kilometara.

"S obzirom na to da bicikl u vožnji emitira 21 g CO₂ po kilometru, dok automobil emitira 271 g/km, naši su korisnici vozeći bicikle umjesto automobila ostvarili uštedu od oko 1.776 tona CO₂," objašnjava Lažeta. "To je ogroman doprinos smanjenju emisija i rasterećenju prometa."

Grad Split u Planu održive mobilnosti do 2030. godine predviđa jačanje javnog prijevoza, biciklističkog i pješačkog prometa.

"Došlo je do promjene fokusa s klasičnih oblika prijevoza na održive načine mobilnosti," kaže Lažeta. "Kroz projekte Remedio, SUTRA i Biraj biciklu Grad je nabavljao kontingente javnih bicikala i opremu za postaje. Podrška gradske politike za naš sustav je od iznimnog značaja."

Iako većina građana sustav javnih bicikala doživljava kao nešto pozitivno, problemi s vandalizmom i dalje postoje.

"Nažalost, vandalizmi se povremeno događaju, no naš servis brzo reagira i vraća bicikle u upotrebu," kaže Lažeta. "Mnoga oštećenja nastaju iz nemarnosti, pa uvijek podsjećamo korisnike – ako danas oštetite bicikl, čime ćete se voziti sutra?"

Split već godinama prednjači u razvoju održive mobilnosti u Dalmaciji, a brojke jasno pokazuju da građani sve više prepoznaju javne bicikle kao praktičan, ekonomičan i ekološki način prijevoza. Sustav se širi, broj korisnika raste, a Split – polako, ali sigurno – vozi na dva kotača.