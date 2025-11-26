VIDEO Krupa pogodila istočne dijelove Splita

Close Menu

Popodnevno nevrijeme zahvatilo je istočne dijelove Splita te dio Podstrane, uključujući Žrnovnicu i Stobreč. Na tom području pala je značajna količina krupe, koja je u kratkom vremenu zabijelila ulice i izazvala poteškoće u prometu.

Snažno grmljavinsko nevrijeme pogodilo Split: prometni kolaps na cestama

Iako je olujni oblak područje zahvatio samo nakratko, intenzitet krupe bio je dovoljno jak da izazove iznenađenje stanovnika i kratkotrajne smetnje u kretanju vozila. Za sada nema dojava o većoj materijalnoj šteti.

 

