VIDEO Krupa pogodila istočne dijelove Splita

Popodnevno nevrijeme zahvatilo je istočne dijelove Splita te dio Podstrane, uključujući Žrnovnicu i Stobreč. Na tom području pala je značajna količina krupe, koja je u kratkom vremenu zabijelila ulice i izazvala poteškoće u prometu.

Iako je olujni oblak područje zahvatio samo nakratko, intenzitet krupe bio je dovoljno jak da izazove iznenađenje stanovnika i kratkotrajne smetnje u kretanju vozila. Za sada nema dojava o većoj materijalnoj šteti.