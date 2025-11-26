Snažno grmljavinsko nevrijeme pogodilo Split: prometni kolaps na cestama

Oko 16 sati snažno grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je istočni dio Splita. Nebo se u kratkom vremenu potpuno smračilo, a područjem su protutnjali jaki grmljavinski oblaci praćeni intenzivnom kišom i sugradicom.

Najizrazitiji problemi zabilježeni su na području Sirobuje, gdje je zbog obilnih oborina i nakupljene vode došlo do prometnog kolapsa. Vozila se kreću usporeno, a stvaraju se i duže kolone, pa se vozače poziva na oprez.

Nevrijeme je dio šire nestabilne vremenske situacije koja posljednjih dana utječe na Jadran, a meteorolozi upozoravaju da su lokalni, nagli i intenzivni pljuskovi mogući i u nastavku dana.