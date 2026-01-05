Veliki preokret u Hajduku. Jedan igrač ipak ne odlazi?

Hajduk s puno ambicija dočekuje nastavak sezone. Jer jedan bod zaostatka za vodećim Dinamom nije nedadoknadiv. A da bi u toj utrci bili što 'izdržljiviji', jasno je da hajdukovcima treba i što širi igrački kadar.

I zato su na Poljudu, tako barem izgleda, odlučili 'spustiti rampu' Franu Karačiću, 29-godišnjem desnom bočnom, rođenom u Zagrebu, koji ima australsku putovnicu, ali i želju za odlaskom na SP.

Naime, prije nekoliko dana Karačićev menadžer izjavio je kako će njegov 'štičenik' otići na posudbu u Osijek, s ciljem da dobije što veću minutažu i poveća si izglede za odlazak na SP ovog ljeta.

Tportal je sve provjerio osječkoj adresi, a tamo su dobili odgovor da oko Karačićevog dolaska 'ne znaju ništa', dok je jutrošnja prozivka na Poljudu potvrdila da na igrača kojeg su ljetos kupili od Lokomotive za 200.000 eura i dalje itekako računaju.