FOTO Ovako je danas izgledao trening Hajduka

Nogometaši Hajduka danas su prijepodne na glavnom travnjaku Poljuda odradili prvi trening u sklopu priprema za nastavak sezone. Trener Gonzalo Garcia okupio je momčad u 10 sati, nakon čega je uslijedio uvodni, individualni dio priprema.
Igrači su prvo odradili individualne zadatke i rad u klupskoj teretani, a potom se trening preselio na glavni poljudski travnjak gdje je odrađen središnji dio programa.
Bijele uskoro čeka i povratak natjecateljskim obvezama, a posebno se ističe datum prve utakmice u nastavku prvenstva: Hajduk će 25. siječnja u 15 sati na Poljudu odigrati svoj prvi prvenstveni susret u drugom dijelu sezone.
Objavljen raspored prva dva kola nastavka HNL-a: Hajduk Istru dočekuje na Poljudu
Tablice omogućuje Sofascore
Moja reakcija na članak je...
0
2
0
0
0
0
0