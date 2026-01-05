FOTO Ovako je danas izgledao trening Hajduka

Nogometaši Hajduka danas su prijepodne na glavnom travnjaku Poljuda odradili prvi trening u sklopu priprema za nastavak sezone. Trener Gonzalo Garcia okupio je momčad u 10 sati, nakon čega je uslijedio uvodni, individualni dio priprema.

Igrači su prvo odradili individualne zadatke i rad u klupskoj teretani, a potom se trening preselio na glavni poljudski travnjak gdje je odrađen središnji dio programa.

Bijele uskoro čeka i povratak natjecateljskim obvezama, a posebno se ističe datum prve utakmice u nastavku prvenstva: Hajduk će 25. siječnja u 15 sati na Poljudu odigrati svoj prvi prvenstveni susret u drugom dijelu sezone.