Objavljen raspored prva dva kola nastavka HNL-a: Hajduk Istru dočekuje na Poljudu

Objavljen je raspored prva dva ovogodišnja kola Hrvatske nogometne lige. Hajduk će Istru 1961 na Poljudu ugostiti u nedjelju, 25. siječnja u 15 sati. Taj će dvoboj, uz HDTV i MaxSport, izravno prenositi i HTV 2. Utakmicu 20. kola s Goricom u Velikoj Gorici Bijeli će igrati u subotu 31. siječnja, također u 15 sati.

1. kolo:

23.01. petak 16.00 Varaždin-Gorica

24.01. subota 15.00 Lokomotiva-Vukovar 1991

17.15 Rijeka-Slaven Belupo

25.01. nedjelja 15.00 Hajduk-Istra 1961

17.45 Osijek-Dinamo

1. kolo:

30.01. petak 18.00 Istra 1961-Lokomotiva

31.01. subota 15.00 Gorica-Hajduk

17.45 Slaven Belupo-Varaždin

01.02. nedjelja 15.00 Osijek-Rijeka

02.02. ponedjeljak 18.00 Dinamo-Vukovar 1991

U 21. kolu, koje je na rasporedu 6., 7. i 8. veljače, Hajduk će na Poljudu dočekati Slaven Belupo. Točan termin će biti određen naknadno.

Prva HNL utakmica u ovoj kalendarskoj godini bit će nastavak dvoboja Istra 1961-Rijeka, prekinutog zbog magle u 16. minuti pri rezultatu 1:1.