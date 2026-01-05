Evo što je danas izjavio trener Hajduka

U Hajduku je danas od 11 sati krenula prozivka i početak priprema pod vodstvom trenera Gonzala Garcije za nastavak sezone. Splićani su trenutno drugi u SuperSport HNL-u, s bodom manje od Dinama, a prvenstvo nastavljaju domaćom utakmicom protiv Istre u nedjelju, 25. siječnja, s početkom u 15 sati.

Garcia je rekao da se momčad nakon blagdanske stanke raduje povratku na teren, iako je prvi dan bio specifičan zbog prilagodbe i povratka u radni ritam, pa je dio treninga odrađen u teretani. Dodao je i kako su uvjeti na pomoćnim terenima bili otežani zbog obilnih kiša.

O pripremama u Splitu poručio je da se ekipa mora prilagoditi mogućnostima kluba te da će pokušati odraditi posao najbolje moguće.

Govoreći o prijateljskim utakmicama protiv Croatije, Posušja i Širokog Brijega, istaknuo je da je cilj dati minutažu što većem broju igrača, posebno onima koji se vraćaju nakon ozljeda, kako bi spremno dočekali službeni nastavak sezone.

Za nastavak prvenstva naglasio je da je najvažniji konačni učinak, ali i da želi vidjeti napredak momčadi. Istaknuo je dobar mentalitet i čvrstu svlačionicu, uz poruku da će ključ biti svakodnevni rad i izbjegavanje ozljeda.