Krovinović na početku priprema: "Bilo je i boljih i lošijih dana, a na nama je da radimo kako bi dobrih dana bilo što više"

U Hajduku je od 11 sati započela prozivka trenera Gonzala Garcije uoči drugog dijela sezone. Podsjetimo, Hajduk je trenutno drugi na ljestvici SuperSport HNL-a, s bodom zaostatka za Dinamom. Prvenstvo se nastavlja domaćom utakmicom protiv Istre, koja je na rasporedu u nedjelju, 25. siječnja u 15 sati.

Filip Krovinović osvrnuo se na početak priprema: "Prije svega, svima želim sretno i uspješno u 2026. godini, da bude najbolja do sada. Vratili smo se puni energije i zadovoljni, jedva smo čekali ponovno krenuti. Danas smo započeli po kišnom vremenu, ali mislim da nema većeg gušta nego trenirati po kiši. Radujemo se novim izazovima i nadam se da ćemo nastaviti rasti."

O stanju momčadi

"Pauza je bila kratka pa nismo mogli puno izgubiti, a trenirali smo i prema individualnim programima. Ovaj put ostajemo u Splitu, sutra nas čekaju dva treninga i nastavljamo s radom. Prva utakmica stiže vrlo brzo."

O prijateljskim utakmicama protiv Croatije, Posušja i Širokog Brijega

"Već smo igrali protiv tih momčadi, bit će to kvalitetan test i moramo dati maksimum. Ne smijemo se opustiti niti popustiti jer se prva službena utakmica brzo približava, a svi je jedva čekamo."

O nastavku sezone

"Bilo je i boljih i lošijih dana, a na nama je da radimo kako bi dobrih dana bilo što više. Moramo napredovati, pokazat ćemo da smo dobro trenirali i s nestrpljenjem čekamo prvu utakmicu."