"Kao Bane, dobri sin": Igor Skoko citirao Balaševića i žestoko prozvao nova imenovanja

Objavana društvenim mrežama izazvala je niz reakcija nakon što je oštro kritizirao, kako navodi, novo “uhljebljivanje partijskih kadrova” u režiji HDZ-a. U emotivnom i polemičnom istupu prozvao je konkretna imena te otvorio pitanje političke odgovornosti i moralnih kriterija u javnom životu.Skoko je svoju objavu započeo stihovima, aludirajući na, kako tvrdi, dugogodišnji obrazac političkog pogodovanja i zapošljavanja po stranačkoj liniji.

“Danas opet čitamo o uhljebljivanju partijskih poltrona. Danas su na redu, u standardnoj režiji HDZ-a, domoljubivi Mate Primorac, brat od domoljubivog županijskog pročelnika Željka Primorca i Jure Bučević, Kerumov operni virtuoz”, napisao je.

U nastavku poručuje kako je, po njegovu mišljenju, riječ o političkoj trgovini u kojoj se javni novac tretira kao plijen, dok se domoljublje koristi kao paravan. Posebno ističe da ga zabrinjava izostanak osjećaja srama kod onih koji, kako navodi, pristaju na takve aranžmane.

“Ono što nikako ne mogu shvatiti je potpuni izostanak osjećaja srama. Kada ta ekipa dođe kući obitelji ili prošeta gradom, svi će znati da se radi o ljudima koji su svoje dostojanstvo predali za plaću”, istaknuo je.

Naglašava i vlastiti sustav vrijednosti, poručujući da ne bi mogao prihvatiti da ga se doživljava kao osobu koja je, zbog osobne koristi, sudjelovala u oduzimanju budućnosti mlađim generacijama.

“Želim da me moja djeca pamte kao nekoga tko je pošteno živio i nije im krao budućnost”, napisao je, ponovno se referirajući na Balaševićevu pjesmu kao simbolički okvir svoje poruke.

Zaključno je pozvao građane da biraju integritet ispred koristi, uz poruku da je važnije ostati ispravan nego pristati na kompromise koji, kako tvrdi, narušavaju osobno i društveno dostojanstvo.