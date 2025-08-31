Velika šteta u Dalmaciji zbog obilne kiše: Najviše su 'stradali' Metković i Imotski

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u protekla 24 sata na jugu Hrvatske zabilježene su iznimno obilne oborine. Najviše kiše palo je u Metkoviću, čak 130 litara po četvornom metru – dok je u Imotskom izmjereno gotovo 103 litre.

Među područjima s najvećom količinom oborina su i Rakov Potok kod Samobora (93,4 l/m²) te Sirač (87 l/m²). Više od 50 litara kiše palo je i na području zračne luke Dubrovnik, u Sinju, Dubravi Gata, Hanu na Cetini, Gradecu, Kutjevu, Pločama te u Donjim Stativama.

U Metkoviću je zbog kiše došlo do poplava, brojne ulice i dvorišta su pod vodom, a vatrogasci su imali niz intervencija, ponajviše na ispumpavanju vode iz kuća i objekata.