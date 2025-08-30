Vatrogasci u Tučepima bez predaha, imali više od 30 intervencija: "Telefon ne prestaje zvoniti"

Iako je današnje nevrijeme poštedjelo Tučepljane požara, lokalni vatrogasci nisu imali predaha. Od prvog poziva u 5:40 ujutro pa sve do poslijepodnevnih sati, ekipe su bile neprestano na terenu.

Prema službenim podacima, intervenirali su na 15 plovila i u 9 objekata, a zbog posljedica nevremena morali su čistiti i prometnice te šetnice. Zabilježeno je šest pranja cesta zbog nanosa žala te osam pranja šetnica zbog izljeva kanalizacije i nanosa s plaže.

„Telefon ne prestaje zvoniti, a dan je još dug“, poručili su iz DVD-a Tučepi, dodajući da su spremni za nove intervencije ako se pokaže potreba.