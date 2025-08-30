Potop na jugu Hrvatske: 'Stradali' dom zdravlja i dječji vrtić

Najavljeno nevrijeme donijelo je probleme na samom jugu Hrvatske. Najteže je bilo u Metkoviću i okolici, uz blokiranu autocestu, bilo je i odrona.

Na Jadranu su zabilježene i pijavice, a problema je bilo i u prometu. MORH je, unatoč zahtjevnim i neizvjesnim vremenskim uvjetima, s Korčule prebacio bolesno dijete u splitsku bolnicu.

"Pumpamo po prioritetima, po javnim objektima, gdje je voda ušla u same kuće. Bilo nam je kritično u Domu zdravlja i u dječjem vrtiću", rekao je Jure Pilj, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković.

"Broj je prešao 90, skoro 100 intervencija od sinoć do sad. Najviše intervencija je bilo na ispumpavanju vode uslijed velike kiše, a zatim urušenih stabla. Prometnice su bile zaustavljene", rekao je Stjepan Simović, županijski vatrogasni zapovjednik.

Interventne službe bile su spremne upravo zahvaljujući upozorenjima.

"Velika količina oborina lokalno je pala u Dalmaciji, to se vidi po urbanim buičnim poplavama koje su također bile prognozirane iako posljedično. U jako kratkom vremenu palo je oko 150 litara kiše", rekao je Darijo Brzoja, meteorolog Nove TV.