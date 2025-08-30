Jako nevrijeme u Dubrovniku, pogledajte snimke poplave

Olujno nevrijeme koje je jutros pogodilo dubrovačko područje izazvalo je brojne probleme na cestama i u naseljima, a vatrogasne postrojbe imale su desetke intervencija.

Prema podacima, dubrovački profesionalni vatrogasci i kolege s otoka Šipana odradili su ukupno šest intervencija. Najčešće se radilo o uklanjanju stabala i grana koje su vjetar i kiša srušili na prometnice. Intervencije su zabilježene na četiri lokacije – u Šipanskoj Luci, Trstenom te u Ulici Bartola Kašića u Mokošici. Osim toga, vatrogasci su reagirali i na dvije dojave vezane uz poplave i ispiranja, i to na Pilama i u Ulici Marka Marojice.

Istodobno, DVD Župa dubrovačka odradio je čak osam intervencija. Sedam se odnosilo na uklanjanje stabala i grana s prometnica, dok je jedna bila ispumpavanje vode iz poplavljenog prostora. U akcijama je sudjelovalo osam vatrogasaca s tri vozila.

Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, prometnice su u kratkom roku očišćene i ponovno prohodne. Ipak, nadležne službe upozoravaju građane na oprez jer bi zbog nastavka lošeg vremena moglo doći do novih sličnih poteškoća.