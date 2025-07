VELIKA OBNOVA ILI RUŠENJE? Plenković: "Vidjeli smo Poljud – krov i neka druga oštećenja su ozbiljna. Mi smo tu i podupirat ćemo svako rješenje"

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boravio je u srijedu, 23. srpnja 2025., u radnom posjetu Splitu, gdje je održao niz sastanaka s lokalnim čelnicima i sudjelovao u potpisivanju važnih infrastrukturnih ugovora.

Posjet je započeo u 9.30 sati sastankom s gradonačelnikom Grada Splita Tomislavom Šutom u zgradi Gradske uprave na Obali kneza Branimira 17. Nakon toga, u 10.45 sati, premijer se sastao sa županom Splitsko-dalmatinske županije Blaženkom Bobanom u zgradi Županije na adresi Domovinskog rata 2.

Nakon sastanaka, upriličeno je potpisivanje ugovora za rekonstrukciju i dogradnju Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split te za izgradnju Pomorsko-putničkog terminala Resnik-Divulje u lučkom području Kaštelanskog bazena – Bazen D-Resnik.

Premijer iz Splita: "Poljud nam je prioritet. Vidjeli smo stadion – krov i neka druga oštećenja su ozbiljna"

Sastancima i potpisivanju ugovora nazočili su brojni ministri. Novinarima je rezime sastanka ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije iznio Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

"Hvala gradonačelniku Šuti i županu Bobanu. Nakon ovih lokalnih izbora čestitali smo Tomislavu Šuti, novom gradonačelniku, na osvojenom povjerenju Splićanki i Splićana i zaželjeli mu agilan i uspješan mandat. Sa županom Bobanom i njegovim suradnicima razgovarali smo o prioritetima koji su važni za ovaj dio Hrvatske", rekao je u početku premijer Plenković te nastavio:

"Poljud nam je prioritet. Vidjeli smo stadion – krov i neka druga oštećenja su ozbiljna. Vodstvo HNK Hajduk radi na tome, a Grad Split radi kako bi se sve saniralo na vrijeme. Vlada RH je odmah intervenirala i pomogli smo da se sve riješi prije početka utakmica. Što se tiče generalne budućnosti obnove ili izgradnje sportske infrastrukture u Splitu, naš je stav da su Maksimir i Poljud sportske infrastrukture od nacionalnog značaja. Poljud je izgrađen za Mediteranske igre, on je arhitektonski biser i dio je identiteta Splita i Dalmacije. Prema tome, moramo dobro i stručno, na temelju mišljenja povjerenstva koje ćemo oformiti idući tjedan, između Vlade RH i Grada Splita, ali i struke koja mora dati ocjenu o stanju sigurnosti Poljuda, potrebama, financijskim sredstvima – i mi smo tu i podupirat ćemo svako rješenje koje je najbolje za Grad Split i za nogomet, pa i druge sportove u Splitu", naglasio je premijer.

Na kraju se osvrnuo na ulaganja u splitsku bolnicu, u Klinički bolnički centar Split.

"Uložili smo do sada ogromna sredstva u splitsku bolnicu. Ambicije su da se gradi nova bolnica i tu želju razumijem – ona dolazi iz same splitske bolnice, i znam za to i od ravnatelja KBC-a Split, gospodina Krešimira Dolića. Naime, u ovom trenutku se u Hrvatskoj, pa i u Splitu, ulaže veliki novac u bolničku infrastrukturu, a ukoliko se pokaže da su pripremne radnje napravljene kako treba, da se izgradi novi KBC Split, i ako nađemo način financiranja – mi smo uvijek za to. Jako puno ljudi gravitira prema KBC-u Split, a ti ljudi zaslužuju bolje i više. Ova ideja je za sada u ranoj fazi", zaključio je.