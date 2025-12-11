Velika novost na povijesnom mostu na Žrnovnici, kojeg konstantno uništavaju teretnjaci. Hoće li ovo riješiti problem?

Na povijesnom Kamenom mostu na Rakitama, koji preko rijeke Žrnovnice spaja Split i Podstranu, ovih je dana postavljena plava prometna tabla s natpisom "Kameni most – kulturno dobro Republike Hrvatske". To je prvo fizičko obilježavanje činjenice da je most trajno zaštićen i upisan u Registar kulturnih dobara RH.

Most s kraja 19. stoljeća preživio je ratove i promjene država, ali je u novije vrijeme najviše stradao zbog prolaska teških vozila. Teretnjaci su mu više puta oštetili kamenu ogradu, a sanacije je plaćala lokalna samouprava. Upravo su ta oštećenja, zajedno s pritiskom mještana i struke, dovela do toga da most dobije trajnu zaštitu.

Simbol bez stvarne zaštite

Iako je tabla važan simbol i podsjetnik da se ne radi o običnoj lokalnoj cesti, mještani i dalje tvrde da ona sama po sebi sigurno neće promijeniti ništa. Kamioni će i dalje ilegalno prolaziti preko mosta, jer bez pojačanog nadzora i kažnjavanja kršenja zabrana nema mehanizma koji bi ih spriječio.

Novo postavljena oznaka tako više djeluje kao opravdanje institucija nego kao stvarna zaštita kamenog spomenika. Most je i dalje izložen svakodnevnom "stresu" prometa kojem po svojoj konstrukciji i starosti jednostavno nije prilagođen.

Pravo rješenje tek s novim mostom

Dugoročno rješenje problema ne nalazi se na Kamenom mostu, nego nekoliko stotina metara nizvodno, gdje je u planovima izgradnja nove prometnice i novog mosta preko Žrnovnice. Ta bi cesta trebala preuzeti većinu prometa, posebno teretnog, i spojiti TTTS sa Žrnovnicom i zaleđem.

Tek kada se taj projekt realizira i teret usmjeri na novu trasu, Kameni most može napokon postati ono što bi oduvijek trebao biti – zaštićeni spomenik i lokalna šetnica, a ne improvizirana kamionska obilaznica. Do tada, unatoč novoj tabli, na terenu se, realno, neće promijeniti baš ništa.