Velika novost na povijesnom mostu na Žrnovnici, kojeg konstantno uništavaju teretnjaci. Hoće li ovo riješiti problem?

Na povijesnom Kamenom mostu na Rakitama, koji preko rijeke Žrnovnice spaja Split i Podstranu, ovih je dana postavljena plava prometna tabla s natpisom "Kameni most – kulturno dobro Republike Hrvatske". To je prvo fizičko obilježavanje činjenice da je most trajno zaštićen i upisan u Registar kulturnih dobara RH.
Most s kraja 19. stoljeća preživio je ratove i promjene država, ali je u novije vrijeme najviše stradao zbog prolaska teških vozila. Teretnjaci su mu više puta oštetili kamenu ogradu, a sanacije je plaćala lokalna samouprava. Upravo su ta oštećenja, zajedno s pritiskom mještana i struke, dovela do toga da most dobije trajnu zaštitu.
Simbol bez stvarne zaštite
Iako je tabla važan simbol i podsjetnik da se ne radi o običnoj lokalnoj cesti, mještani i dalje tvrde da ona sama po sebi sigurno neće promijeniti ništa. Kamioni će i dalje ilegalno prolaziti preko mosta, jer bez pojačanog nadzora i kažnjavanja kršenja zabrana nema mehanizma koji bi ih spriječio.
Novo postavljena oznaka tako više djeluje kao opravdanje institucija nego kao stvarna zaštita kamenog spomenika. Most je i dalje izložen svakodnevnom "stresu" prometa kojem po svojoj konstrukciji i starosti jednostavno nije prilagođen.
Evo gdje će se raditi novi most preko rijeke Žrnovnica: Ova cesta bit će spas za splitske gužve, upravo je potpisan važan dokument
Pravo rješenje tek s novim mostom
Dugoročno rješenje problema ne nalazi se na Kamenom mostu, nego nekoliko stotina metara nizvodno, gdje je u planovima izgradnja nove prometnice i novog mosta preko Žrnovnice. Ta bi cesta trebala preuzeti većinu prometa, posebno teretnog, i spojiti TTTS sa Žrnovnicom i zaleđem.
Tek kada se taj projekt realizira i teret usmjeri na novu trasu, Kameni most može napokon postati ono što bi oduvijek trebao biti – zaštićeni spomenik i lokalna šetnica, a ne improvizirana kamionska obilaznica. Do tada, unatoč novoj tabli, na terenu se, realno, neće promijeniti baš ništa.
FANTASTIČNE VIJESTI Povijesni kameni most na Rakitama proglašen kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Je li devastaciji došao kraj?