Evo gdje će se raditi novi most preko rijeke Žrnovnica: Ova cesta bit će spas za splitske gužve, upravo je potpisan važan dokument

Nakon što su Hrvatske ceste protresle domaću građevinsku scenu otvaranjem ponuda za izgradnju čvora TTTS – strateškog raskrižja vrijednog preko 20 milijuna eura – stižu i nove, za građane iznimno važne informacije. Grad Split i Hrvatske ceste finaliziraju Sporazum kojim se pokreće izgradnja potpuno nove prometnice od TTTS-a do Žrnovnice, uključujući i izgradnju novog mosta preko rijeke Žrnovnice u zoni kamenoloma.

Ovaj projekt predstavlja nužnu sastavnicu prve faze uspostave istočne gradske obilaznice Splita i Solina te je podjednako važan za nastavak brze ceste prema Dugom Ratu i Omišu. Radi se o prometnom pravcu čija se realizacija najavljuje desetljećima, a koji bi po opsegu i utjecaju mogao postati najvažniji infrastrukturni iskorak u Dalmaciji nakon izgradnje autoceste A1.

Nova cesta u tri dionice: od čvora TTTS do rijeke, pa preko mosta do županijske ceste

Dokument koji je Grad Split uputio Gradskom vijeću donosi prve službene tehničke obrise buduće prometnice. Obilazna cesta TTTS – Žrnovnica bit će podijeljena u tri dionice, a nakon izgradnje vodit će se kao nerazvrstana cesta pod upravljanjem grada.

Prva dionica prostire se od čvora TTTS – Ulica 4. gardijske brigade do Puta Vrbovnika u duljini od oko 430 metara, dok druga dionica, duga oko 870 metara, obuhvaća područje raskrižja Ulice 4. gardijske brigade i Puta Vrbovnika te vodi do obale rijeke Žrnovnice. Treća dionica obuhvaća izgradnju novog mosta preko Žrnovnice te novo raskrižje sa županijskom cestom Ž6142, čime se prometno povezuje TTTS sa Žrnovnicom, Srinjinama i širim područjem Žrnovničke kotline.

Grad Split preuzima dokumentaciju i zemljište, Hrvatske ceste financiraju izgradnju

Prema predloženom Sporazumu, Grad Split preuzet će obvezu izrade kompletne projektne dokumentacije, ishođenja svih potrebnih dozvola, provedbe postupaka javne nabave, otkupa zemljišta te odabira izvođača, nadzora i koordinatora zaštite na radu. Sve to otvara vrata početku radova na terenu.

Istodobno, Hrvatske ceste obvezale su se u cijelosti financirati izgradnju nove prometnice, uključujući i konstrukciju mosta preko Žrnovnice. Time se osigurava da projekt, koji je infrastrukturno povezan s državnom cestom D8, ima stabilan financijski okvir i podršku državne razine.

TTTS se pretvara u glavni prometni čvor istočnog ulaza u Split

Da je riječ o projektu presudne važnosti potvrđuje i nedavni proces otvaranja ponuda za izgradnju čvorišta TTTS, u kojem je najpovoljniju cijenu ponudila tvrtka Hering d.d. s iznosom od 20,23 milijuna eura.

Denivelirano kružno raskrižje s rampama i nadvožnjakom dugim 232 metra bit će početna točka buduće brze ceste prema Dugom Ratu, ali i kritična karika splitske prometne mreže. TTTS postaje preklopno mjesto koje spaja brzu cestu Mravinci – Karepovac – TTTS, promet prema Podstrani i Žrnovnici te buduće smjerove prema omiškom području.

Šira slika: istočna zaobilaznica Splita napokon dobiva konkretne obrise

Uz radove koji se privode kraju na dionici Mravince – TTTS, uključujući dovršetak rotora Mravinci i prokop tunela od 400 metara, ukupna prometna strategija Splitsko-solinske aglomeracije ulazi u fazu u kojoj se na terenu vide dugoočekivani pomaci.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir istaknuo je da se u regiji istodobno odvija čak 500 milijuna euravrijednih investicija. Buduća brza cesta od Mravinaca preko Karepovca, TTTS-a, Podstrane i Jasenica sve do Dugog Rata i Omiša formirat će novu istočnu zaobilaznicu, dosad najveću prometnu intervenciju nakon izgradnje brze ceste Solin – Klis i autoceste A1.