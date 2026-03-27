Vedran Pavlek nedostupan vlastima: Za njim ide međunarodna tjeralica i europski uhidbeni nalog

Zbog sumnje da su u posljednjih deset godina iz Hrvatskog skijaškog saveza, na temelju fiktivnih faktura, izvukli 30 milijuna eura, USKOK je zatražio određivanje istražnog zatvora protiv petero od ukupno šestero osumnjičenika na čelu s Vedranom Pavlekom.

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu taj je prijedlog danas i prihvatio. Pavleku je odredio istražni zatvor po tri osnove: opasnosti od bijega, od utjecaja na svjedoke i od ponavljanja kaznenih djela, piše Jutarnji list.

Međunarodna tjeralica

Time je otvoren put da se za njim raspiše međunarodna tjeralica i europski uhidbeni nalog, s obzirom na to da je nedostupan hrvatskim vlastima i trenutačno se nalazi u Turskoj.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u izjavi za RTL rekao je da se surađuje s tamošnjim vlastima. A to bi, kad se raspiše međunarodna tjeralica, moglo rezultirati njegovim uhićenjem u Turskoj.

Istražni zatvor određen je i donedavnom glavnom tajniku Saveza Damiru Raosu, direktorici računovodstvene tvrtke Boženi Meić Hrvoj, slovačkoj državljanki Martini Strezenickoj te nedostupnom austrijskom državljaninu Georgu Mauseru. USKOK pak nije tražio istražni zatvor za bivšega glasnogovornika skijaškog saveza Nenada Erora, koji je pušten da se brani sa slobode nakon što je u četvrtak ispitan na USKOK-u.

Kako je službeno priopćeno, "nije bilo osnove" da se za njega traži istražni zatvor. S obzirom na to da se radi o osobi koju su carinici krajem siječnja zaustavili na Bregani s oko 120 tisuća eura neprijavljenog novca i da ga terete da je od 2019. do ove godine iz Italije u Hrvatsku prebacio ukupno čak 11 milijuna kuna "keša", teško je moguće da USKOK ne bi tražio i njegovo pritvaranje da nije priznao barem ključni dio optužbi.