Otac Zrinke Ljutić je u šoku zbog Pavleka: "Nama su rekli da nema novca"

Amir Ljutić, otac najbolje hrvatske skijašice i osvajačice Malog kristalnog globusa u slalomu Zrinke Ljutić, šokiran je medijskim napisima o Vedranu Pavleku, direktoru Hrvatskog skijaškog saveza, kojeg se sumnjiči da je iz Saveza izvukao više od 30 milijuna eura.

Prema sumnjama istražitelja, Pavlek je novac Saveza koristio za luksuzna putovanja i skupe poklone, dok je istodobno reprezentativcima poručivano da se mora štedjeti. Ljutić je o svemu govorio u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

“Govorili su nam da nema novca”

Vijest o uhićenjima obitelj Ljutić dočekala je nakon završnice sezone Svjetskog kupa u Norveškoj. Amir Ljutić javio se iz Zračne luke u Oslu.

"Čitamo po novinama, po portalima i ne znamo trebamo li se smijati ili plakati. Stvarno je šok", rekao je. Na pitanje je li naslućivao da je tako nešto moguće, odgovorio je: "Ovako nešto - teško, teško, ovo je suludo, stvarno."

Posebno ga je pogodila činjenica da su sportašima godinama govorili da nema novca.

"Nisam mogao o tome ni razmišljati jer nam je uvijek rečeno: 'Nemamo novaca, štednja, moramo skromno, ne možemo sad ovo, sad kasnije ovo, ne možemo ovo platiti, ne možete ići tamo na trening.' Mislim, imali smo mi, da se razumijemo, neke dobre uvjete kada se moglo. Ali znam da nam je uvijek prezentirano da je kriza, da ne može, da moramo paziti svaki euro."

Istaknuo je i razmjere mogućih financijskih zlouporaba.

"Tako da su ovo iznosi za generacije sportaša koji su mogli skijati bez ikakvih problema. Ako računate da je budžet, govorim o Svjetskom kupu skijaša, možemo reći Zrinka nastupa u najviše disciplina i sa svime što se ide u Južnu Ameriku između 150 i 200 tisuća eura, onda je to prema ovim iznosima kap u moru. A to govorim o najskupljem sportašu. Znači oni sljedeći, koji su na nižoj razini, puno manje ih se može pokriti. Ovo naše je kap u moru prema tome."

Na kraju je naglasio koliko sportaši ulažu u svoj uspjeh.

"Morate znati da svaki sportaš izlaže svoju glavu i zdravlje te krvavo radi. Mi nismo do ovoga došli uz pomoć saveza. Do 16., 17. godine bili smo potpuno sami, investirali, trudili se i onda kad vidite da se netko na našem radu tako ponaša - to je šok."

Milijuni navodno trošeni na luksuz

Vedran Pavlek, koji se prema informacijama iz skijaških krugova trenutno nalazi u Turskoj, pod sumnjom je da je iz Hrvatskog skijaškog saveza izvukao više od 30 milijuna eura.

Istražitelji sumnjaju da je dio tog novca trošio na privatna putovanja na Maldive, u Dubai, Katar, Egipat i SAD. Dio novca navodno je prebačen i na račune trima djevojkama, koje su tim sredstvima kupovale odjeću i obuću najskupljih svjetskih modnih kreatora.