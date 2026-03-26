Hrvatsku trese jedna od najvećih sportskih afera ikad: Turudić otkrio gdje je Vedran Pavlek

Hrvatsku trese ogromna sportska afera. Hrvatski skijaški savez oštećen je za 29 milijuna, 895 tisuća, 815 eura i 32 centa. A sve to događalo se u posljednjih desetak godina, istaknuo je u RTL-ovu Dnevniku glavni državni odvjetnik

O jednoj od najvećih afera u hrvatskom sportu govorio je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. U središnjoj informativnoj emisiji RTL-a, u razgovoru s novinarkom Ivanom Ivandom Rožić, Turudić je potvrdio da je istragom obuhvaćeno šest osoba a iznio je i procjenu za koliko je oštećen Hrvatski skijaški savez.

Kako je moguće da 10 godina nitko nije primijetio odljev tolikog novca?

- Pitanje je legitimno ali ja nisam adresa. Izvidi su počeli prije godinu dana a ne 31. siječnja kada je jedna osoba obuhvaćena istragom zaustavljena na granici sa 100 i nešto tisuća eura. Sve je počelo puno ranije a veliku ulogu odigrali su porezni USKOK, Ured za sprječavanje pranja novca, Ministarstvo financija, MUP, Županijsko državno odvjetništvo koje je počelo istragu a kada se ustvrdilo da se radi o zločinačkom udruženju onda je nadležan postao USKOK.

Ustvrdio je glavni državni odvjetnik da se u ovom slučaju radi isključivo o hrvatskim novcima, da su u pitanju sredstva koja su Hrvatskom skijaškom savezu doznačavana preko Hrvatskog olimpijskog odbora koji je pak financiran od strane Vlade.

A na pitanje gdje je prvoosumnjičeni direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, Ivan Turudić je kazao:

- Vedran Pavlek nije u Hrvatskoj. S njim je uspostavljen kontakt.

Je li u Turskoj?

- Da.

Kakvu imate suradnju s Turskom po tom pitanju?

- Sasvim dobra, rekao bih više nego dobra. Uzorna.

Hoće li se Pavlek javiti ili će biti u bijegu?

- Mi provjeravamo adresu i po Zakonu o kaznenom postupku bit će pozvan a ako se ne odazove bit će razmotrena upotreba drugih mjera.

Kada ga očekujete u Hrvatskoj?

- Ako želi može doći sutra a ako bude odugovlačio onda to može potrajati neko vrijeme.

Uz Pavleka još jedna osoba nije trenutačno dostupna hrvatskim vlastima.

- Ta osoba nije u bijegu, tražimo ju, ona nije u Hrvatskoj. To nije hrvatski državljanin.

Je li istragu kompromitiralo to što su neki mediji objavili detalje izvida?

- Najčešće nam štete takve stvari no u ovom konkretnom slučaju nije naročito jer je pažnja javnosti otišla u drugom pravcu a i nigdje nije pisalo da postupanja traje već godinu dana. U jednu ruku nas je i zaštitilo od suvišnih pitanja.

Jeste li bili u Hrvatskom olimpijskom odboru? Jeste li izuzeli neku dokumentaciju?

- Izuzeli smo neku dokumentaciju, ugovore o radu određenih dionika ovog postupka, no Hrvatski odbor nije predmet ovog postupanja.