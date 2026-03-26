Velika akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja zbog milijunskih malverzacija u skijaškom savezu

U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje koje po nalogu USKOK-a provodi PNUSKOK, priopćeno je jutros.

Navedene radnje provode se na području Zagreba i Istarske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile koruptivna kaznena djela te kaznena djela pranja novca.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, uhićenja su vezana uz izvlačenje novca iz Hrvatskog skijaškog saveza, glavna meta je bivši direktor alpskih reprezentacija i ski poola Vedran Pavlek. No, kako neslužbeno doznaju, Pavlek se nalazi u inozemstvu.

Osim njega na meti istražitelja je još pet osoba, među kojima su Damir Raos i Nenad Eror iz Skijaškog saveza.

Istražitelji sumnjaju da je iz Skijaškog saveza u posljednjih deset godina izvučeno nevjerojatnih 30 milijuna eura!

Priopćenje policije

O uhićenjima se jutros oglasila i policija. - Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (služba Zagreb) u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode kriminalističko istraživanje nad nekoliko osoba zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela.

Tijekom jutra uhićeno je nekoliko osoba te je u tijeku provođenje hitnih dokaznih radnji na području Policijske uprave zagrebačke i istarske. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici će osumnjičene osobe predati pritivorskom nadzorniku dok će Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnijeti kaznenu prijavu - navodi se u priopćenju.

U autu nađeno čak 120.000 eura u kešu

Hrvatski skijaški savez se, podsjetimo, u fokusu istražitelja našao nakon događaja s početka veljače, kada je tijekom Zimskih olimpijskih igara u rutinskoj, odnosno vjerojatno ciljanoj carinskoj kontroli na granici zaustavljen automobil u kojem se nalazio glasnogovornik Nenad Eror. Tom prilikom pronađeno je čak 120.000 eura u gotovini, kao i popis osoba kojima je novac navodno bio namijenjen, što je dodatno pobudilo sumnje istražitelja.

Prema neslužbenim informacijama, upravo je taj pronalazak novca pokrenuo širu istragu USKOK-a o financijskom poslovanju Saveza. Istražitelji sumnjaju da se godinama dio isplata, uključujući dnevnice i druge troškove, odvijao u gotovini, izvan uobičajenih transparentnih tokova novca. U sportskim krugovima spominje se i mogući manjak od čak 10 do 17 milijuna eura.

Slučaj je dodatno dobio na težini jer postoje indicije da ovo nije bio izoliran incident, već potencijalno dio ustaljenog obrasca prebacivanja gotovine, moguće i iz inozemstva, što je otvorilo pitanje koliko su takve prakse raširene i izvan samog Saveza.

U jeku izbijanja afere, isti dan kada su informacije o mogućim nepravilnostima postale javne, Vedran Pavlek podnio je neopozivu ostavku. Kao razlog naveo je pritisak koji slučaj stvara na rad Saveza te potrebu da se osigura miran završetak sezone, iako tvrdi da nije učinio ništa nezakonito.

Cijeli slučaj tako je iz jedne naizgled rutinske kontrole prerastao u opsežnu istragu o mogućem izvlačenju novca i netransparentnom poslovanju u hrvatskom skijanju.