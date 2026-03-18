Usred noći u Splitu, nedaleko od mjesta gdje je život izgubila žena, pješak učinio nešto šokantno

Usred noći u Splitu zabilježen je iznimno rizičan potez jednog pješaka koji je, umjesto da koristi obilježene prijelaze, prešao čak šest (!) prometnih traka u Ulici Domovinskog rata, u smjeru izlaza iz grada.

Fotografija je objavljena na stranici Prometne zgode i nezgode, gdje se jasno vidi da je pješak zakoračio pred automobil, u kojem se nalazi kamera koja je zabilježila ovaj prelazak.

Ulica Domovinskog rata je jedna od najfrekventnijih u gradu, često pretrpana vozilima te bez dovoljno pješačkih prijelaza na kritičnim mjestima stoga ne čudi da je ovaj čin odmah privukao pozornost vozača.

Iako, valja naglasiti da se pješački prijelaz nalazi na samo 30-ak metara od mjesta gdje je ovaj pješak snimljen da prelazi ulicu. Jasno je da ovakvo kretanje pješaka predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost i njega i vozača, jer čak i pri umjerenoj brzini vozila postoji velika opasnost od teških nesreća.

- Padobranac u noći - stoji u opisu fotografije.

Podsjetimo, upravo se na ovoj dionici ceste prije nekoliko mjeseci dogodila teška prometna nesreća u kojoj je život izgubila ženska osoba.

Sigurnost pješaka ponovno u fokusu

Nesreća je još jednom otvorila pitanje sigurnosti na jednoj od najfrekventnijih splitskih prometnica. Riječ je o dionici s više prometnih traka na kojoj se, prema tvrdnjama građana, nerijetko vozi velikim brzinama.