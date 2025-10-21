FOTOGALERIJA Nakon tragedije na Pujankama započelo postavljanje ograde u Ulici Domovinskog rata. Radnici su na lokaciji – donosimo fotografije

U subotu rano ujutro, oko 6:40 sati, na križanju Ulice Domovinskog rata kod nadvožnjaka Pujanke u Splitu dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je život izgubila starija pješakinja.

Prema informacijama iz policije, 22-godišnja vozačica osobnog automobila udarila je ženu koja je neoprezno prelazila kolnik. Unatoč brzoj intervenciji hitnih službi, nesretna pješakinja preminula je na mjestu događaja.

Sigurnost pješaka ponovno u fokusu

Nesreća je još jednom otvorila pitanje sigurnosti na jednoj od najfrekventnijih splitskih prometnica. Riječ je o dionici s više prometnih traka na kojoj se, prema tvrdnjama građana, nerijetko vozi velikim brzinama.

Grad Split potvrdio nam je kako upravo danas započinju radovi na vraćanju zaštitne ograde na mjestu gdje je ona ranije uklonjena zbog dotrajalosti. Cilj je onemogućiti opasno i neoprezno prelaženje prometnice na ovom kritičnom potezu.

Na licu mjesta: Radovi već krenuli

Naš fotoreporter je danas bio na licu mjesta i uvjerio se da su radovi već započeli. Postavlja se zaštitna ograda uz prometnicu.

Ova tragedija još jednom podsjeća na važnost prometne discipline, ali i nužnost ulaganja u sigurnosnu infrastrukturu koja bi spriječila slične nesreće u budućnosti.