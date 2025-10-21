Nakon tragedije danas započinje postavljanje ograde u Ulici Domovinskog rata u Splitu

U subotu rano ujutro, oko 6:40 sati, u Ulici Domovinskog rata kod nadvožnjaka Pujanke u Splitu dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala starija pješakinja.

Policija navodi kako je 22-godišnja vozačica osobnog vozila udarila ženu koja je neoprezno prelazila prometnicu. Unatoč brzoj intervenciji, pješakinja je preminula na mjestu događaja.

Grad vraća ogradu radi sigurnosti pješaka

Nesreća je ponovno otvorila pitanje sigurnosti na jednoj od najfrekventnijih splitskih prometnica s više prometnih traka na kojima se, prema riječima građana, često vozi velikim brzinama.

Iz Grada Splita nam je potvrđeno da upravo danas započinju radovi na vraćanju zaštitne ograde na mjestu gdje je ranije uklonjena zbog dotrajalosti. Cilj je spriječiti opasno i neoprezno prelaženje ceste na ovom kritičnom potezu.

Ova tragedija još jednom naglašava važnost prometne discipline, ali i nužnost ulaganja u sigurnosnu infrastrukturu kako bi se spriječile slične nesreće u budućnosti.