Urnebes u Sućurcu: Ceca zapjevala, 'Mamić' joj ljubio ruke

U Kaštel Sućurcu održan je tradicionalni krnjeval, a među brojnim satiričnim točkama posebnu pozornost izazvala je alegorijska scena inspirirana nedavnim događajem koji je odjeknuo u javnosti.

Na pokladnoj povorci „provozali“ su se likovi Cece i Mamića, uz glazbenu podlogu jednog od najpoznatijih hitova Svetlane Cece Ražnatović. Okupljeni su s osmijehom pratili paradu koja je, u duhu karnevalske tradicije, kroz humor i ironiju komentirala aktualne teme iz javnog života.

Podsjetimo, Zdravko Mamić, nekadašnji čelnik GNK Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, pravomoćno je osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja 52 milijuna kuna iz kluba. Nedavno je snimljen na Jahorini tijekom nastupa Svetlane Cece Ražnatović, gdje se pojavio ispod pozornice, prišao pjevačici i poljubio joj ruku. Snimka je brzo postala viralna i potaknula brojne reakcije.

Sućurani su taj prizor pretočili u karnevalsku satiru. U povorci su se tako našli kostimirani „Ceca“ i „Mamić“, koji su uz pjesmu i ples prodefilirali mjestom, izazivajući smijeh i komentare publike.

Kako je bilo na sućuraškom krnjevalu i u što su se sve Kaštelani prerušili, pogledajte u velikoj fotogaleriji.