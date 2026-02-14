Close Menu

Gorjela Dalija Orešković u Sućurcu! “Platila” je za sve probleme

FOTO / VIDEO Dalija proglašena glavnim krivcem godine

U Kaštel Sućurcu održana je tradicionalna krnjevalska povorka koja je i ove godine ispunila mjesto šarenilom, smijehom i britkom satirom. Sućuraški krnjeval još je jednom pokazao da mašte i humora ne nedostaje, a središte pozornosti pripalo je upečatljivoj točki pod nazivom „Kolinda i pingvini“.

U duhu pokladne tradicije, sudionici su uprizorili scenu u kojoj je „Kolinda“, umjesto u ledeno more Antarktike, simbolično skočila u kaštelansko more. 

FOTO/VIDEO Show u Kaštelima: “Kolinda” s pingvinima zaronila u more

No, vrhunac večeri uslijedio je tradicionalnim spaljivanjem krnje – lutke koja simbolizira krivca za sve nedaće u protekloj godini. Ove godine krnjuša je bila izrađena u liku saborske zastupnice Dalije Orešković, koju su organizatori, u satiričnom tonu, proglasili „krivcem za sve sućuraške probleme“.

dalija krnjeval kastela 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Uz čitanje optužnice, u kojoj su se kroz humor i ironiju nabrajale „krivnje“, krnjuša je na kraju spaljena pred okupljenima, čime je simbolično završeno pokladno razdoblje i „spaljeno“ sve loše iz protekle godine.

