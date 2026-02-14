FOTO/VIDEO Show u Kaštelima: “Kolinda” s pingvinima zaronila u more

U Kaštel Sućurcu održana je tradicionalna sućuraška krnjevalska povorka koja je i ove godine privukla velik broj mještana i gostiju. Vesela atmosfera, maštovite maske i satirične točke obilježile su događaj koji je još jednom pokazao koliko je pokladna tradicija duboko ukorijenjena u ovom dijelu Kaštela.

Posebnu pozornost izazvala je točka pod nazivom „Kolinda i pingvini“, koja je izazvala smijeh i glasne reakcije publike. U duhu karnevalske satire, sudionici su se poigrali aktualnim i prepoznatljivim motivima te ih smjestili u lokalni kontekst. Tako je „Kolinda“, umjesto u ledeno more Antarktike, simbolično „zaronila“ u kaštelansko more, okružena pingvinima, naravno, u sućuraškoj verziji priče.

