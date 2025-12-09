Urlić: "Lip grafit na Pojišanu, koliko će trebati bratiji iz Banovine da ovo ukloni?"

Svaka prva subota u mjesecu poznata je po tome što muškarci kleče na trgovima. U Splitu to čine na Peristilu, ispred splitske prvostolnice, dok u Zagrebu budu na glavnom gradskom trgu - Trgu bana Jelačića. Proteklu subotu javnost je zgrožena reakcijom muškarca koji je gazio po ružama koje su postavljene u spomen na žene koje su ubijene u protekloj godini. Za svaku ženu - jedna ruža. Muškarac je prvo klečao i molio, zatim se digao i gazio po ružama, a zatim se ponovno vratio na svoje mjesto.

Javnost je osudila njegov čin, a isto tako i bratstvo 'Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina', koje organizira okupljanje.

'Povodom jučerašnjeg incidenta vezanog uz gaženje ruža nakon performansa gospođe Fridrih, želimo jasno i nedvosmisleno iznijeti nekoliko činjenica. Bratstvo "Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina" već tri godine dosljedno i javno naglašava u svakom pozivu na molitvu da se ograđuje od svakog pojedinca koji narušava javni red i mir, bez obzira na okolnosti ili motive. Naš rad uvijek je bio i ostaje utemeljen na molitvi, mirnom svjedočenju i poštivanju svih građana, bez obzira na njihove stavove', napisali su u svojoj objavi i dodali kako muškarac koji je gazio ruže nije član njihovog bratstva.

Sam muškarac se putem društvenih mreža ispričao zbog svog čina, a poznati Hrvati komentirali su događanje.

Prvi čovjek stranke Direkt Branimir Urlić oglasio se danas na svojoj Facebook stranici. Komentirao je grafit ispisan na Pojišanu. Na zidu je crnim slovima ispisano "Danas časna sestra, sutra tvoja majka! Hrvati probudimo se!". Grafit se odnosi na događanje vezano uz časnu sestru u Zagrebu.

"Lažne vijesti i organizirana hajka na nepostojeće napadače, a eto nitko da zaštiti koliko-ono ubijenih hrvatskih majki i kćeri od hrvatskih muževa koji žele da budu poslušne, tihe i drugotne.

Lip grafit na Pojišanu, koliko će trebati bratiji iz Banovine da ovo ukloni, kukasti križevi i ušesa s križevima stoje godinama", napisao je u svojoj objavi Urlić.