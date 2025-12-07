Oglasila se Ivana Marković: "To klečanje po trgovima je demonstracija prezira prema svim ženama jednako kao i ovo gaženje ruža"

Supetarska gradonačelnica Ivana Marković komentirala je događaj iz Zagreba gdje je muškarac gazio po ružama koje su postavljene za ubijene žene u protekloj godini.

"Lik je simbolično pogazio 38 ruža za 38 ubijenih žena u protekle tri godine. Pažljivo je nagazio svaku od njih, želeći pokazati prezir prema svakoj od ubijenih žena, ali i prezir prema svakoj ženi danas općenito.

Nakon toga se vratio klečati i moliti s ostalim “muškarčinama” koje mole da žene budu pokorne, da ih ne izazivaju odjećom, ponašanjem, osmijehom ili samim time što postoje. Jadnici.

To klečanje po trgovima je demonstracija prezira prema svim ženama jednako kao i ovo gaženje ruža", napisala je Marković te pozvala na potpisivanje peticije.