Umro je Mladen Barbarić, Pegula iz Velog Mista

Preminuo je hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Mladen Barbarić, kojeg će publika najviše pamtiti po ulozi Pegule u kultnoj seriji “Velo misto”.

Barbarić je rođen 1953. godine u Kičevu u Makedoniji, a tijekom karijere ostvario je niz uloga na televiziji, filmu i u kazalištu.

Široj publici ostao je posebno prepoznatljiv upravo po ulozi Pegule u “Velom mistu”, u kojem je glumio početkom 1980-ih, a pojavljivao se i u drugim televizijskim projektima poput “Boško Buha” i “Dva drugara”.

Na filmskom platnu ostvario je niz zapaženih uloga, među kojima se izdvajaju “Snohvatice”, “Bila jednom ljubav jedna”, “Oružje od mora” te “Dvoboj za južnu prugu”.

Uz rad na filmu i televiziji, bio je aktivan i u kazalištu, a nastupao je i na pozornici HNK Split.

Bio je u braku s glumicom Sanjom Milosavljević-Barbarić.

Odlaskom Mladena Barbarića domaća kulturna scena izgubila je još jedno prepoznatljivo lice, a publika će ga pamtiti po ulogama koje su obilježile jedno vrijeme.