Muškarčina pred carem, dječak pred Violetom: Kako je Pegula napucao cara i obilježio povijest Hajduka

Pegula je napucao loptu u sliku austrijskog cara i tako je Hajduk zauvijek postao simbol otpora sili

Dalmacija se oprašta od Mladena Barbarića, glumca koji se imena lika Pegule iz Velog mista nije riješio do kraja svog života. Pegula, pehist, i onaj tko nema sreće imao je tu sreću da postaje jedan od najvažnijih sporednih likova domaće kinematografije u povijesti.

Barbarić je svoju ulogu u Velom mistu toliko dobro odigrao da više nitko nikada nije pomislio da on ustvari, nije bio Pegula.

Lik kojemu ne treba ni ime ni prezime

Miljenko Smoje lik Pegule u radnju Velog Mista uvodi šarmantno i nenametljivo. U seriji ga prvi put srećemo kada na kupanju Dujom i Tončijem prigovara jer ljeto završava, a njih trojica moraju natrag u Prag na studij. Teško je bilo iz prve scene praških studenata u kasno ljeto pretpostaviti kako će završiti njihove životne priče i koji će od njih trojice uopće završiti fakultet i preživjeti priču koja je uslijedila.

No, Pegulina sudbina zapečaćena je odmah nakon tog kupanja, kada na Marjanu ugleda nevjerojatnu ženu u cipelama s potpeticama i kada mu gradonačelnik Splita, odmah potom, ispriča priču o fatalnoj Violeti koja se vratila u Split nakon dugogodišnjeg života u Parizu.

Pegula - muškarčina pred carem i dječak pred ženom

Pegulina sudbina obilježena je i scenom u Pragu kada praški studenti odbijaju zabavljati austrijskog glavešinu i nastaje nered u kojemu se Tonči kukavički povlači, dok se Duje i Pegula svađaju s austrijskim vojnikom. Drama prve epizode kulminira jednom od najupečatljivijih scena u povijesti - Pegula uzima nogometnu loptu, šutira je u fotografiju austirijskog cara. Time nogomet i Hajduk u Smojinoj priči postaju simbol otpora sili i to ostaju do samog kraja Drugog svjetskog rata i priče o Velom mistu.

Postaje jasno da će Pegula zauvijek ostati kontra mraka i sile, ali i da u svojim borbama nikad neće biti glavni lik. Pred ženom će, s druge strane, zauvijek ostati nemoćan. To nam je jasno i kada se počne udvarati djevojci koja je u pivnicu došla s austrijskim vojnikom. Pegula je u seriji važan za povijest Hajduka kako u simboličkom, tako i u doslovnom smislu.

Razbijajući sliku austrijskog cara prvom loptom koju su kupili za novoosnovani klub Pegula postavlja prvu stranicu povijesti kluba, a igrajući nogomet njegov doprinos postaje i stvaran. Smoje je tako Peguli dao najljepše osobine muškarca - onog tko je hrabar pred austrijskim carem i potpuno nemoćan pred lijepom ženom, dok su oko njega muškarci koji su potpuno nemoćni pred jačim od sebe i hrabri samo kad stoje protiv žena.

Pegula i Violeta - najveća i najvažnija ljubavna priča serije

Pegula u priči o Velom Mistu ne bi postojao ni bez Violete niti bi ona kao glavni ženski lik postojala bez njega. Njihov odnos od samog početka potpuno je nekonvencionalan i neprihvatljiv splitskom puku početkom 20. stoljeća. Pegula i Violeta na početku svoje veze su ljubavnici bez obaveza, a kako priča kreće prema zapletu, njihova ljubav je sve zrelija i kompletnija. Pri njihovom prvom susretu Pegula je već bez gaća koje mu ona čisti jer se uprljao vinom, a dinamika odnosa prikazana u toj sceni zadržava se do samog kraja.

Pegula je odmah i nepovratno beskrajno zaljubljen u Violetu koja je u nekom drugom svijetu žena izvan njegove lige. Analizu njihovog odnosa ovdje možemo pokvariti i pretpostavkom da se radilo o Edipovom kompleksu kojeg se često stereotipno pripisuje Dalmatincima.

Freud bi vjerojatno pomalo uživao u sceni u kojoj Violeta mladom studentu čisti hlače i daje novac kako bi se počastio s prijateljima u Pragu, a on već tu postaje beskrajno zaljubljen u nju. Nikad nismo saznali jesu li se Pegula i Violeta i kada vjenčali. Ne primjećujemo kada su i kako od ljubavnika postali muž i žena, kako su od učiteljice plesa i studenta postali ravnopravni i kada je i kako on prestao biti dječak, a ona nedodirljiva. I upravo to je najmoćniji dio serije - spontanost i lakoća kojim su srasli u najvažniji par cijele priče o Velom Mistu

Lik Violete prikazuje svu Smojinu ljubav prema ženama i ženskom junaštvu dok muškarca postavlja tek kao podršku

Za razliku od nekih hrvatskih pisaca koji su ženske likove dijelili na kurve i časne sestre, Miljenko Smoje je duboko i iskreno poštivao žene. Lik Violete u Velom Mistu najveći je pokazatelj toga.

Smojina Violeta je kompleksan, slojevit i veličanstven ženski lik koji od potpune fragilnosti dolazi do apsolutnog ratnog junaštva. Violeta je na početku priče krhka, ranjiva, nemoćna i nesnađena u maloj sredini nakon desetljeća života u Parizu. U prvoj epizodi nije sposobna ni hodati makadamom u potpeticama, a u zadnjoj epizodi ona je najhrabrije ljudsko biće u čitavom gradu, jače od svakog muškarca kojeg je Smoje smjestio u tadašnji Split.

Taj kontrast i razvoj ličnosti bio je moguć samo uz čovjeka koji se ne boji žene. Pegula time pomalo podsjeća i na svog pisca. Od prvog njezinog susreta sa Splitom kad joj je pukla potpetica na makadamu do samog kraja, Madame Violeta je Splitom hodala i padala kao božansvo. A Pegula ju je nosio i vadio ježince iz njezinih stopala. Pegula je ratovao. Dva puta. Igrao u Hajduku. Spašavao klub i pomagao partizane. Plesao. Odlazio, vraćao i volio. Pegula je zaista bio najvažniji sporedni lik u povijesti naše kinematografije.

