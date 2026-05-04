Gorjelo od Splita do Kaštela: Vatrogasci gasili požare i osiguravali događaje

U protekla 24 sata vatrogasne snage na području Splitsko-dalmatinske županije imale su niz intervencija, među kojima su prevladavali požari otvorenog prostora, ali i preventivna osiguranja javnih događanja.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u 14:10 sati zbog požara trave i lišća u Velebitskoj ulici na području Solita. Požar je ugašen brzom reakcijom trojice vatrogasaca s jednim vozilom. Tijekom poslijepodneva i večeri, vatrogasci su bili angažirani i na osiguranju javnih događanja – nogometne utakmice na Poljudu u 17 sati te koncerta na Starom placu u 19 sati.

Intervenciju na požaru trave i niskog raslinja u 17:47 sati imao je i DVD Split, koji je na teren izašao s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Na području županije zabilježeno je nekoliko požara. U mjestu Bogdanovići u 10:30 sati izbio je požar smeća, pri čemu je opožareno oko 150 četvornih metara otpada. Požar su sanirala dva vatrogasca DVD-a Zagora.

Najzahtjevnija intervencija dogodila se u Kaštel Sućurcu, gdje je u 16:59 sati buknuo požar otvorenog prostora. U gašenju su sudjelovala tri dobrovoljna vatrogasna društva s ukupno osam vozila i 26 vatrogasaca. Požar je lokaliziran u 17:20 sati, a potpuno ugašen do 20 sati. Opožarena je površina od oko 6000 četvornih metara borove šume i šikare.