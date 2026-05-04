Posebna regulacija prometa u Zrinsko-Frankopanskoj ulici uoči sv. Duje

Iz Arheološkog muzeja u Splitu obavještavaju građane kako će uoči blagdana Sudamje, u srijedu, 6. svibnja 2026. godine, od 8:45 sati do 13:30 sati, u Zrinsko-Frankopanskoj ulici, ispred Arheološkog muzeja u Splitu, biti na snazi posebna regulacija prometa zbog organiziranog autobusnog prijevoza za učenike koji sudjeluju u edukativnom programu „Domnio. Put sv. Dujma“.

„Molimo građane da ne parkiraju na označenom prostoru ispred Arheološkog muzeja u Splitu kako bi se osigurala sigurnost prilikom zaustavljanja autobusa“ – apeliraju iz Arheološkog muzeja u Splitu.

Program „Domnio. Put sv. Dujma“ realizira se u suradnji Arheološkog muzeja u Splitu i Riznice splitske katedrale.