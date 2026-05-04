Brazilska prostitutka pretučena i silovana, osuđen hrvatski kuhar, donosimo strašne detalje

Nisam kriv. Svjestan sam svoje prošlosti i da sam kriminalac. Od mladosti sam po domovima. Imam još dva sudska postupka koji se protiv mene vode, ali ću se u tim slučajevima nagoditi. Priznajem krivnju kad sam kriv, ali ne mogu, kao u ovom slučaju, priznati nešto što nisam učinio. Možda sam primijenio silu i udario tu ženu. Znam, nisam to trebao napraviti, ali sve drugo za što me se tereti ne prihvaćam. Strašno mi je žao zbog toga. Kajem se zbog tih nanesenih ozljeda i za to ću odgovarati, rekao je, među ostalim, u svoju obranu zagrebački kuhar A. M. (29) sudskom vijeću Županijskog suda u Zagrebu, koje ga je potom nepravomoćno osudilo na deset godina zatvora, piše Jutarnji list.

Tužiteljstvo ga tereti da je silovao i potom protupravno oduzeo slobodu u zagrebačkoj Dubravi, u unajmljenoj luksuznoj sobi jedne vile nadomak KB-a Dubrava, brazilskoj prostitutki na čiji se oglas javio u listopadu 2024. godine.

Brutalno zlostavljanje

Prema optužbi, on je 4. listopada od 2.30 ujutro pa do 20.10 utjerao strah u kosti žrtvi. Na dogovorenu adresu ona je došla u gluho doba noći kako bi pružila uslugu. Nakon dolaska u prostor vidjela je kako A. M. uzima drogu te joj nudi Red Bull koji je, kako je ispričala istražiteljima, bio čudnog okusa, tako da je u njoj rastao osjećaj nesigurnosti pa se, bez pružene usluge, odlučila vratiti u svoj smještaj u Zagrebu. To je rekla optuženom pa joj je on ponudio prijevoz i ona je na to pristala.

I tu za nju počinje užas. Skrenuo je tijekom vožnje u nepoznatom smjeru, a kad se uhvatila za vrata ne bi li ih otvorila, on je to onemogućio poprskavši je suzavcem po očima. Također ju je nekoliko puta udario šakom u glavu pa se užasnuta djevojka počela braniti i ometati ga u vožnji. Vozilo je nakon toga zaustavio i izudarao je šakama po glavi, a kako je ona uspjela nekako istrčati iz auta i bježeći vikati upomoć, on ju je ipak sustigao i nastavio udarati po glavi. Potom je optuženi ženu silovao i prijetio joj smrću. "Ne smiješ zvati policiju. Ja sam kriminalac i ubit ću te", rekao joj je.

Ima još niz postupaka

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu protiv njega je u tijeku postupak zbog krađe, pokušaja razbojništva i razbojništva te prisile prema službenoj osobi. Četiri mjeseca prije ovog zločina, ukrao je u Pavlovićevoj ulici Fiat Stilo. Zatim je tog lipnja odlučio orobiti i zlatarnicu u Ozaljskoj u koju je upao s airsoft pištoljem kojim je gurkao vlasnika i udarao ga.

Iako je vrlo samouvjereno vikao "daj zlato, daj zlato", na kraju mu je ispao spremnik iz pištolja pa je zlatarnicu napustio praznih ruku. Sjeo je u ukradeni Fiat i taj je prizor vidio obližnji policajac, ali se Alen M. oglušio na njegove naredbe da stane i u policajca je uperio airsoft pištolj. Kako ga je policajac kroz prozor auta pokušavao uhvatiti, optuženi je dao gas s ciljem da pobjegne, pa je policajac na kraju lakše ozlijeđen. Osim toga, A.M. je tog istog lipnja bio i u ljekarni u Sigetu. Dvoje ljekarnika ostalo je potpuno zatečeno kad je ušetao s pištoljem i zaprijetio im: "Gdje je još novca, gdje je sef? Nećeš valjda pokupiti metak zbog nekog drugog?" U tom je pohodu uspio zaraditi 2170 eura i pobjeći.