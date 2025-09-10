Ulice u Rijeci i Kvarneru pod vodom, grmljavinska masa ide na južnu Dalmaciju

Obilne kiše koje su meteorolozi najavljivali pogodile su danas sjeverni Jadran i zaleđe Kvarnera. Prema podacima mjernih postaja do 17:30, u svega nekoliko sati pala je ekstremna količina oborina, lokalno i preko 190 litara po četvornom metru.
Ekstremno kišno nevrijeme pogodilo dio Jadrana. Oglasila se Civilna zaštita: "Primili smo brojne pozive građana"
Najviše kiše izmjereno je na riječkom području i u zaleđu:
- Rijeka, Pehlin – 196,3 mm u 24 sata
- Rijeka, Podmurvice – 192,3 mm
- Skvažići – 199,7 mm
- Meja-Gaj – 173,6 mm
- Drenova – 171,4 mm
- Škrljevo – 168,9 mm
- Falalelići – 168,1 mm
- Hreljin – 167,7 mm
- Rab, Mundanije – 167,1 mm
U mnogim mjestima zaleđa Kvarnera palo je više od 150 mm kiše, dok su i na obali zabilježene vrlo visoke vrijednosti (Kraljevica 148,8 mm, Poljane 159,8 mm, Praputnjak 162,5 mm).
U samo nekoliko sati ekstremne količine
Posebno je značajno da su ovi iznosi ostvareni u manje od jednog dana – većina kiše pala je tijekom prijepodneva i ranog poslijepodneva. Na pojedinim postajama, poput Pehlina i Podmurvica, izmjereno je gotovo 190 mm u samo šest sati.
Zbog velike količine oborina u kratko vrijeme, mnoge ulice Rijeke, ali i u zaleđu Kvarnera našle su se pod vodom. Vatrogasci su na brojnim intervencijama, a kiša i dalje neumorno pada.
POGLEDAJ VIDEO
Ostvarenje upozorenja
DHMZ je ranije izdao upozorenja za obilne oborine i moguće bujične poplave na riječkom području, a današnji podaci potvrđuju da su se prognoze u potpunosti ostvarile.
Prema najavama meteorologa, i u nastavku dana moguća su nova kišna razdoblja, pa se očekuje da će dnevni zbrojevi do ponoći još rasti.
Kako se može vidjeti na satelitu i radaru, grmljavinska masa sve je bliže Dalmaciji.