Ulice u Rijeci i Kvarneru pod vodom, grmljavinska masa ide na južnu Dalmaciju

Obilne kiše koje su meteorolozi najavljivali pogodile su danas sjeverni Jadran i zaleđe Kvarnera. Prema podacima mjernih postaja do 17:30, u svega nekoliko sati pala je ekstremna količina oborina, lokalno i preko 190 litara po četvornom metru.

Najviše kiše izmjereno je na riječkom području i u zaleđu:

Rijeka, Pehlin – 196,3 mm u 24 sata

– 196,3 mm u 24 sata Rijeka, Podmurvice – 192,3 mm

– 192,3 mm Skvažići – 199,7 mm

– 199,7 mm Meja-Gaj – 173,6 mm

– 173,6 mm Drenova – 171,4 mm

– 171,4 mm Škrljevo – 168,9 mm

– 168,9 mm Falalelići – 168,1 mm

– 168,1 mm Hreljin – 167,7 mm

– 167,7 mm Rab, Mundanije – 167,1 mm

U mnogim mjestima zaleđa Kvarnera palo je više od 150 mm kiše, dok su i na obali zabilježene vrlo visoke vrijednosti (Kraljevica 148,8 mm, Poljane 159,8 mm, Praputnjak 162,5 mm).

U samo nekoliko sati ekstremne količine

Posebno je značajno da su ovi iznosi ostvareni u manje od jednog dana – većina kiše pala je tijekom prijepodneva i ranog poslijepodneva. Na pojedinim postajama, poput Pehlina i Podmurvica, izmjereno je gotovo 190 mm u samo šest sati.

Zbog velike količine oborina u kratko vrijeme, mnoge ulice Rijeke, ali i u zaleđu Kvarnera našle su se pod vodom. Vatrogasci su na brojnim intervencijama, a kiša i dalje neumorno pada.

Ostvarenje upozorenja

DHMZ je ranije izdao upozorenja za obilne oborine i moguće bujične poplave na riječkom području, a današnji podaci potvrđuju da su se prognoze u potpunosti ostvarile.

Prema najavama meteorologa, i u nastavku dana moguća su nova kišna razdoblja, pa se očekuje da će dnevni zbrojevi do ponoći još rasti.

Kako se može vidjeti na satelitu i radaru, grmljavinska masa sve je bliže Dalmaciji.