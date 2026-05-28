Velika policijska akcija u Splitu i okolici: Čak 85 prekršaja, motocikli padali na tehničkom

Policija je tijekom jučerašnjeg dana i noći provela pojačanu akciju kontrole prometa i osoba na području Splita, Solina, Kaštela i Omiša, pri čemu je ukupno sankcionirano 85 prometnih prekršaja.

Poseban fokus bio je na vozačima motocikala i mopeda, na koje se odnosi čak 30 prekršaja. Na izvanredni tehnički pregled upućeno je sedam vozila, među kojima šest motocikala, a niti jedno nije zadovoljilo tehničke uvjete te su privremeno isključeni iz prometa dok se ne uklone nedostaci.

Tri motocikla isključena su zbog preinaka kojima se tijekom vožnje stvarala velika buka.

Policija je tijekom akcije iz prometa isključila i 11 vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola ili droga, dok je pet vozača kažnjeno zbog nenošenja kacige.

U Splitu je uhićen i 29-godišnji vozač teretnog vozila koji je zaustavljen na raskrižju Ulice Zbora narodne garde. Utvrđeno je da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja koji je upravljao tehnički neispravnim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije.

Vozač je uhićen, vozilo mu je privremeno oduzeto, a tijekom dana bit će priveden na sud u žurnom postupku.

Osim toga, 16 vozača kažnjeno je zbog tehnički neispravnih vozila, dok su četiri sankcionirana jer vozila nisu bila registrirana ili osigurana.