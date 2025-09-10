Ekstremno kišno nevrijeme pogodilo dio Jadrana. Oglasila se Civilna zaštita: "Primili smo brojne pozive građana"

Kako je i bilo najavljeno nova ciklona djeluje na vrijeme u zemlji donoseći promjenu vremena koja se oborinski više osjeća na Jadranu i predjelima uz Jadran nego u unutrašnjosti zemlje.

Prema podacima mjernih postaja, obilne oborine pale su u protekla 24 sata na širem riječkom i kvarnerskom području. Najviše kiše zabilježeno je na lokaciji Meja-Gaj, čak 157,8 mm do 15 sati. Slijede Hreljin sa 149,6 mm, Praputnjak sa 141,1 mm te Kraljevica – Carovo s gotovo istom količinom, 141,0 mm. Na Škrljevu je izmjereno 140,0 mm, dok je u Krasici (centar) palo 123,2 mm.

Kiša je snažno zahvatila i Kukuljanovo s 120,4 mm, Rijeku (Podmurvice) sa 114,3 mm, te Krasicu sa 109,0 mm. Sve su to lokacije s više od 100 litara kiše po kvadratnom metru u jednom danu.

Na ostalim mjestima oborine su bile slabije, ali i dalje značajne – primjerice, u Liču je palo 73,7 mm, u Svetoj Marini 70,4 mm, a u Dajli 49,8 mm. Najmanje kiše u protekla 24 sata izmjereno je u Ugrinima (40,0 mm) i Krku – Pinezićima (40,2 mm).

Zbog nevremena na Kvarneru su se oglasili iz

Ravnateljstva civilne zaštite RH.

"Županijski centar 112 Rijeka zaprimio je više poziva građana o posljedicama grmljavinskog nevremena na području Rijeke.

Pozivi su se odnosili na izbijanje poklopaca šahtova, a zbog velike količine vode zatvoren je podvožnjak u ulici Bulevar oslobođenja", poručili su.

📞Pozivi su se odnosili na izbijanje poklopaca šahotova, a zbog velike količine vode zatvoren je podvožnjak u ulici Bulevar oslobođenja pic.twitter.com/3UX6YRkVhb — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) September 10, 2025

U Dalmaciji su zasad količine oborine znatno manje, tek na nekoliko lokacija oko 20 litara, ali se glavnina oborina očekuje noćas.

Kiša je u Dalmaciji zasad znatno slabija nego na Kvarneru, ali je u jačanju u mnogim predjelima. Ljubitovica je do 15:30 primila 21 litru kiše po kvadratnom metru, a slijede Zaostrog 18, Blato na Cetini i Živogošće 19, Vrgorac 16 itd.

Dan obilježava i jako jugo na moru. Najjače je na zadarskom akvatoriju. Primjerice, u 15 sati jugo na Dugom otoku ima vrlo jaki prosjek od 14 m/s s olujnim udarima. Zadar mjeri 13 m/s prosjeka, splitski Marjan 10 m/s.

Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su: katamaranske linije: Pula-Zadar, Split-Hvar, Dubrovnik-Korčula-Hvar-Bol-Split, Rijeka-Cres-Unije-Susak-Mali Lošinj, Rijeka-Rab-Novalja, Split -Hvar -Split brodske linije: M.Lošinj-Unije-Susak, Zadar-Preko Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ trajektne linije: Zadar(Gaženica)-Olib-Silba-Premuda, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.

Temperature zraka su u većini predjela niže u odnosu na jučer. Od 13°C ponegdje u Gorskom kotar do najtoplijih 27°C u Konavlima.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm izdao crveno upozorenja za cijeli Jadran. Čak se i u Dalmaciji očekuju obilne oborine, ponegdje preko 100 litara po kvadratnom metru.

Oborina će još biti u prvom dijelu četvrtka, a tijekom dana će se postupno razvedriti. U petak i subotu će biti vedro, be značajnog vjetra s vrlo ugodnim temperaturama zraka.